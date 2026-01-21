Chiclayo: familia pierde sus pertenencias y mascotas en incendio por cortocircuito

En cuestión de minutos, la familia Arbulú lo perdió todo, incluido sus cuatro mascotas, a causa de un feroz incendio en su vivienda del pueblo joven Cruz de la Esperanza, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque. Hoy los afectados piden apoyo a las autoridades y personas de buen corazón, pues están alojados en la casa de su vecino.

El fuego no perdona

Transcurría la tarde del último miércoles 14 de enero cuando un cortocircuito en el socket del foco de uno de los cuartos desencadenó un incendio. El fuego avanzó con voracidad, generando una gran humareda y reduciendo a cenizas todo lo que estaba a su paso. Entonces, las personas que estaban dentro comenzaron a evacuar solo con lo que tenían puesto, sin poder salvar tampoco a sus dos perros y dos gatos.

Carlos Arbulú cuenta que, además del dolor de haber perdido a sus mascotas, hoy tienen que lidiar con la pérdida de importantes documentos, computadoras portátiles que eran usadas para trabajar y estudiar por sus hermanos, electrodomésticos, ropa y otros enseres. Asimismo, el fuego ha debilitado considerablemente la estructura de la casa, dejándola al borde del colapso.

Albergados por su vecino

Actualmente, la familia recibe hospedaje en la casa de un vecino, pero ellos saben que no podrán quedarse allí para siempre. Por ello, piden apoyo económico y con bienes a las autoridades y personas de buen corazón para volver a empezar. Toda ayuda pueda ser enviada a través del número 977 506 840, a nombre de Carlos Arbulú.