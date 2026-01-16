HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 4,5 remeció Tacna hoy, según IGP

El sismo de hoy 16 de enero registró a 33 kilómetros al noroeste de Alto de la Alianza, Tacna y se produjo a una profundidad de 110 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Tacna | Composición LR
Sismo en Tacna | Composición LR

Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 02:34 a.m. a 33 kilómetros al noroeste de Alto de la Alianza, Tacna, en la región de Tacna. El temblor de hoy, 16 de enero, tuvo una profundidad de 110 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el sismo alcanzó una intensidad de grado III en Alto de la Alianza, Tacna. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descarta cualquier alerta de tsunami tras sismo de magnitud 4,5 registrado en Alto de la Alianza, Tacna.

Temblor de magnitud 4,5 remeció Tacna hoy. Foto: IGP

Temblor de magnitud 4,5 remeció Tacna hoy. Foto: IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

