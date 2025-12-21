Santa Anita sorteará la canasta navideña más grande del mundo, valorizada en 80 mil dólares

Entre sacos de arroz, panetones y conservas apiladas a gran escala, el Mercado de Productores de Santa Anita en Lima volvió a sorprender a propios y extraños con la exhibición de la canasta navideña más grande del mundo. Tiene un peso aproximado de siete toneladas.

La imponente estructura, valorizada en alrededor de 80 mil dólares, será sorteada el próximo 27 de diciembre entre los clientes del mercado. Según explicó Pedro González, presidente del Mercado de Productores de Santa Anita, esta iniciativa ha permitido que varios ganadores, a lo largo de los años, puedan emprender nuevos negocios o ampliar los que ya tenían.

“Ya llevamos 20 años realizando este sorteo. Hemos visto cómo algunos ganadores han logrado abrir tiendas o fortalecer sus emprendimientos gracias a esta canasta”, señaló.

Una tradición construida por los comerciantes

La canasta gigante está conformada por alrededor de 70 sacos de arroz, además de azúcar, leche, conservas de pescado y durazno, fideos, tallarines y panetones; todos productos aportados por los 1.046 comerciantes asociados del mercado, quienes participan activamente en esta tradición navideña.

La dinámica consiste en que cada comerciante realiza un aporte y recibe talonarios de tickets, los cuales son entregados a sus clientes por cada compra realizada. “El cliente tiene que reclamar su ticket. Es su derecho”, enfatizó González.

¿Cómo participar del sorteo?

Para participar, los compradores deben adquirir productos en cualquiera de las más de 2.000 tiendas del mercado y depositar sus tickets en las ánforas ubicadas en las seis puertas de ingreso. El evento se iniciará desde el mediodía del 27 de diciembre, con música, actividades y sorteos de canastas pequeñas, hasta llegar al premio mayor entre las 5 y 6 de la tarde.

No existe un monto único para participar. Los tickets se entregan desde compras minoristas de 50 u 80 soles, así como desde 100 soles en compras al por mayor, lo que permite que cualquier visitante tenga la posibilidad de participar.

Canastas desde 30 soles para todos los bolsillos

De manera paralela, el mercado desarrolla una feria de canastas navideñas, donde los precios varían según el contenido y la presentación. Las más económicas se ofrecen desde 30 y 35 soles, e incluyen productos básicos como leche, fideos, avena y chocolate.

También se encuentran canastas intermedias de 40, 50, 70, 90 y 155 soles, que incorporan panetones, arroz, azúcar, aceite y conservas. En tanto, las canastas más completas alcanzan precios de 230, 300 y hasta 380 soles, con mayor cantidad de productos y marcas reconocidas.

Para empresas y emprendedores, el mercado ofrece canastas especiales que van desde 500 hasta 3.000 soles, con capacidad para atender pedidos de 10 hasta más de 5.000 unidades, según la demanda.

Panetones, seguridad y servicios

La campaña navideña incluye además una feria de panetones, con una amplia variedad de marcas y precios, así como servicios complementarios que garantizan una experiencia de compra segura. El mercado cuenta con seguridad privada, presencia policial, cámaras de vigilancia, bancos, agentes financieros y casas de cambio.

“Invitamos a todos a venir al Mercado de Productores de Santa Anita, donde comprar es ahorrar. Aquí encontrarán variedad, precios accesibles y seguridad”, finalizó Pedro González. A pocos días de la Navidad, el mercado se consolida una vez más como uno de los principales puntos de abastecimiento de Lima, ofreciendo desde canastas accesibles hasta la posibilidad de llevarse la canasta navideña más grande del mundo