Lluvia de verano en horas de la mañana y sensación de bochorno persistirán en Perú, según Senamhi

La capital peruana registró lluvias durante las primeras horas de la mañana de este jueves 15 de enero, afectando a diversos distritos como el Cercado de Lima, Puente Piedra, Lince, Miraflores y San Martín de Porres. Este escenario se presentó junto a una marcada sensación de bochorno, característica frecuente del verano limeño.

Las precipitaciones ocasionaron algunas complicaciones en varias vías importantes de la ciudad. La Panamericana Norte permaneció mojada durante las primeras horas del día debido a la acumulación de agua en la calzada, mientras que la Vía Expresa presentó aniegos que dificultaron la transitabilidad. Ante esta situación, numerosos conductores se vieron obligados a reducir la velocidad para evitar accidentes.

Altas temperaturas persisitirán en Lima, según Senamhi

Janet Huamán, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó a La República que para el viernes 16 y sábado 17 se espera cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana, variando a cielo nublado hacia el mediodía y la tarde, con tendencia a lluvia ligera durante la madrugada. En Lima Este, las temperaturas oscilarán entre los 29 y 19 grados Celsius.

En Lima Oeste y el Callao, hasta el sábado 17 se prevén temperaturas entre 24 y 19 grados, con cielos nublados en la mañana y presencia de viento moderado durante la tarde. Por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones y estar protegidos ante el aumento de radiación UV. En distritos de Lima Norte, se espera que las temperaturas lleguen hasta los 30 grados.

Sin embargo, se espera que las altas temperaturas se registren toda la temporada de verano del 2026 (desde enero hasta las primeras semanas de marzo).

Altos niveles de humedad explican el bochorno en Lima

La intensa sensación de bochorno que se percibe en Lima se debe principalmente a los altos niveles de humedad relativa, que durante el verano pueden superar el 80%. Esta condición, sumada a temperaturas elevadas, incrementa la sensación térmica, haciendo que el calor se perciba con mayor intensidad. Además, la escasa ventilación en determinadas horas del día contribuye a que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las lluvias,la vocera del Senamhi explica que están relacionadas con el aumento de la temperatura del mar frente a la costa central y el transporte de humedad desde la Amazonía hacia la costa. Estos factores favorecen la formación de nubes y precipitaciones, principalmente de baja intensidad.

Lluvias y huaycos afectan a otras regiones del país

Las lluvias también vienen afectando a diversas regiones del país. En ciudades como Tarapoto y Arequipa, las precipitaciones intensas han provocado huaycos, inundaciones y daños en calles y establecimientos comerciales, afectando la actividad económica y la circulación vehicular. Autoridades locales continúan evaluando los daños y tomando medidas de prevención.

