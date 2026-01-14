Caen ‘Los Injertos de Puente Piedra’ extorsionando a comerciantes de mercados

Mientras el Ministerio Público activó el código reservado para proteger a víctimas de extorsión y sicariato en agravio de transportistas y comerciantes, la Policía desarticuló una banda criminal denominada ‘Los Injertos de Puente Piedra’ dedicada a extorsionar, amenazar y atentar contra negociantes de diversos mercados de ese distrito limeño.

En efecto, el MP aprobó ayer los lineamientos para el registro de otorgamiento de código reservado del denunciante por el delito de organización y/o banda criminal vinculados a la extorsión y sicariato.

Se trata de la Resolución N.° 098-2026-MP-FN que acoge la propuesta formulada por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, como parte de una respuesta institucional frente al incremento de denuncias por estos delitos y fortalecer la investigación fiscal en estos casos.

Estos lineamientos establecen un mecanismo excepcional de protección de la identidad del denunciante, mediante la asignación de un código reservado desde la etapa inicial de la investigación fiscal, con lo que se reduce los riesgos de exposición y represalias que enfrentan las víctimas y testigos al colaborar con las investigaciones.

La implementación de este mecanismo busca incentivar la denuncia, disminuir la omisión de reportes por temor a represalias y mejorar la obtención de información relevante para la persecución penal, garantizando condiciones de seguridad que permitan una intervención fiscal más eficaz frente a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Entre tanto, agentes de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) capturaron a cinco integrantes de la banda criminal Los Injertos de Puente Piedra. La última de sus víctimas R.P.M. (46) venía siendo extorsionada en el mercado Huamantanga, en la zona de Lima Norte.

Los detenidos son Manuel Panta Egusquiza (42), Diana Quijandría Meza (33), Luis Corman Espinoza (33), César Marcelo García (22) y Darwin Chiroque Bereche, todos ellos peruanos.

De acuerdo a la Policía, a ellos se les encontró una pistola Glock, 14 celulares, una balanza gramera electrónica, una trablet, tres casos, S/1.000 en efectivo, dos motos lineales, una mototaxi, tarjetas bancarias entre otros documentos.

Asimismo, se les decomisó 19 bolsas con marihuana aparte de medio kilo de ese alucinógeno.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, conformó que esta banda criminal tendría participación en varios atentados a comerciantes del Mercado Huamantanga, Mercado Tres Regiones, ubicados en Puente Piedra.