Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
Sociedad

Corte de luz en Arequipa este 13 de enero: 9 distritos afectados y horarios

La suspensión del servicio de energía eléctrica en varias zonas de diferentes distritos de Arequipa fue anunciada por SEAL. ¿Quiénes serán los afectados y en qué horarios se realizarán?

Corte de luz afectará a diversas zonas y distritos de Arequipa.
Corte de luz afectará a diversas zonas y distritos de Arequipa. | Foto: composición LR/SEAL

Un corte de luz programado para este martes 13 de enero en Arequipa fue informado por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). La medida se concretará en diferentes zonas de los distritos de dicha región. La suspensión del servicio de electricidad responde a los trabajos de mantenimiento, cambio de transformador y diversas acciones que realizará la compañía eléctrica.

"Verifica si serás afectado con tu número de subestación (SE) en tu recibo. Gracias por tu comprensión mientras mejoramos nuestro servicio", comunicó SEAL por medio de sus canales oficiales.

lr.pe

Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?

  • Provincia de Arequipa: distritos de Cerro Colorado y Cayma
  • Provincia de La Unión: distritos de Charcana, Cotahuasi, Pampamarca, Quechualla y Toro
  • Provincia de Caravelí: distritos de Acari y Bella Unión.

Cortes de luz, martes 13 de enero: horarios y zonas

Cerro Colorado y Cayma, en la provincia de Arequipa, tienen un corte de luz programado desde las 8.00 a. m. hasta las 12.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

Charcana, Cotahuasi, Pampamarca, Quechualla y Toro, en la provincia de La Unión, tienen un corte de luz programado desde las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

Acari y Bella Unión, en la provincia de Caravelí, tienen un corte de luz programado desde las 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

¿Cómo hacer consultas y reclamos por servicio eléctrico en SEAL?

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste informa a sus usuarios que para cualquier consulta o reclamo relacionado con el sistema de energía eléctrica, pueden comunicarse con el Fonoseal 054 381188.

