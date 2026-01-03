MTPE reporta más de 8.500 nuevos sindicatos entre el sector público y privado

El MTPE informó que se ha registrado un incremento en la conformación de varios grupos sindicales de personas trabajadoras, tanto en el sector público como en el privado. | Foto: El Peruano/composición LR

El MTPE informó que se ha registrado un incremento en la conformación de varios grupos sindicales de personas trabajadoras, tanto en el sector público como en el privado. | Foto: El Peruano/composición LR

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que, durante el 2025, se contabilizaron 4.802 organizaciones sindicales en el ámbito estatal y 3.766 en el rubro empresarial. De acuerdo con lo señalado por el viceministro de Trabajo, el país supera las 8.500 nuevas agrupaciones gremiales, además de 217 federaciones y 27 confederaciones.

Por su parte, el Registro Sindical correspondiente a la actividad privada concentra 3.766 sindicatos, junto con 129 federaciones y 11 confederaciones.

El aumento de grupos sindicales en los sectores públicos y privados

Ante el aumento de grupos sindicales en los sectores público y privado, la Dirección General de Trabajo reveló que, en paralelo, solucionó 83 conflictos laborales, lo que benefició a un total de 129.453 personas trabajadoras, de las cuales 115.136 pertenecen al ámbito público y 14.317 al sector privado.

En ese contexto, se llevaron a cabo 1.396 reuniones laborales, que incluyeron 614 de conciliación, 744 extraprocesales y 38 informativas. Asimismo, se elaboraron 144 dictámenes económico-laborales, los cuales beneficiaron a 29.527 personas trabajadoras, precisó la entidad.

En materia de fortalecimiento sindical, el Viceministerio de Trabajo impulsó el curso presencial ‘Fortaleciendo derechos colectivos: registro de afiliación sindical y negociación colectiva en el Estado’, una iniciativa que permitió capacitar a 293 representantes de organizaciones sindicales del sector público, con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre derechos colectivos y procedimientos administrativos.

¿Cuáles son los trabajos más comunes que forman parte de estos sindicatos?

En el Perú, los sindicatos agrupan principalmente a personas trabajadoras de sectores con alta concentración laboral, estabilidad contractual o tradición de organización colectiva. Uno de ellos es el sector de construcción civil, que registró una elevada cantidad de inscripciones, entre las cuales también se evidenció la participación de personas trabajadoras en situación migratoria.

Construcción Civil

Respecto al sector construcción, la Dirección General de Trabajo registró 109.588 inscripciones y 98.210 renovaciones en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (RETCC), lo que benefició a un total de 207.798 personas trabajadoras. Asimismo, se inscribieron 544 obras en el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil (RENOCC), lo que favoreció a 366 empresas del rubro.

Migrantes

En cuanto a la población migrante, durante el 2025 se contabilizaron 41.874 contratos de trabajadores extranjeros en el Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros (SIVICE), que incluyen aprobaciones, excepciones, modificaciones y prórrogas. Estas gestiones beneficiaron a 8.248 empleadores y 23.962 trabajadores extranjeros.

Adicionalmente, se registraron 1.258 contratos de migrantes andinos en el Sistema Virtual del Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino (SIVITMA), alcanzando a 223 empresas y 710 trabajadores.

Finalmente, el MTPE destacó la elaboración de herramientas informativas orientadas a la inclusión laboral, como la “Guía práctica de servicios públicos para personas refugiadas y migrantes en el Perú” y la segunda edición de la “Guía de orientación socioeconómica y laboral para personas refugiadas y migrantes”, que amplía a 42 los servicios públicos disponibles para esta población.