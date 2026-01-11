HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a dos personas en una fiesta de cumpleaños en Áncash: balacera se desató por disputa entre bandas criminales

Encapuchados ingresaron a un local en Chimbote y desataron una feroz balacera donde dos hombres perdieron la vida. Uno de ellos está vinculado a una organización criminal. 

Ataque fue captado por cámaras de seguridad en la ciudad de Chimbote.
Ataque fue captado por cámaras de seguridad en la ciudad de Chimbote. | Foto: composición LR/ Latina

Una noche de celebración se transformó en una escena de terror el pasado sábado 10 de enero alrededor altas horas de la noche. Un ataque armado dentro de un conocido establecimiento nocturno en la ciudad de Chimbote, Áncash, dejó como saldo dos personas fallecidas.

Las autoridades locales calificaron el ataque como un acto de ajuste de cuentas vinculado a una disputa territorial entre bandas delictivas.

El violento incidente tuvo lugar en el segundo piso del local comercial denominado 'Pato Mar'. Según el relato de testigos, el ataque se produjo mientras un grupo de personas festejaba un cumpleaños. La tranquilidad del evento se rompió cuando sujetos armados y encapuchados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego de manera directa contra sus víctimas.

El pánico se apoderó de los asistentes, quienes buscaron refugio para protegerse de las balas. Las víctimas fueron identificadas como Carlos de la Cruz, de 18 años, y José López, apodado 'Coche', este último tendría vínculos con actividades ilícitas en la zona y antecedentes policiales.

Minutos después del ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de criminalística arribaron a la zona para acordonar la escena y, tras una hora de las diligencias, se procedió con el levantamiento de los cuerpos tras la autorización del Ministerio Público.

Según registraron las cámaras de seguridad del local y de las viviendas aledañas, se pudo identificar con precisión la ruta de llegada y escape de los sicarios. Estas imágenes, que ya están en manos de los peritos, serán usadas para las investigaciones policiales y la identificación de los autores materiales.

Fuentes policiales indicaron que este doble asesinato podría estar enmarcado en una "guerra de bandas" que se disputan el control de actividades ilícitas en la región Áncash, tales como la extorsión y el cobro de cupos.

"Estas personas pertenecerían a la organización criminal Los Patecos. Ellos ya vienen, de años anteriores, teniendo rencillas por el control territorial", reveló a Latina el general Eduan Díaz, jefe de la región policial en Áncash.

