Corte Superior de Justicia del Santa resolvió más de 44 mil expedientes durante el 2025

La resolución de 44,303 expedientes durante el 2025, fue uno de los logros que el Dr. Oscar Pérez Sánchez destacó durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026.

Alcanzar esta cifra, considerada el registro más alto de la historia de la Corte del Santa, fue posible gracias al esfuerzo de los jueces y servidores judiciales santeños comprometidos con el bienestar directo de los justiciables. Esta cifra duplica la alcanzada en el 2020.El nivel de actividad alcanzado permitió que se realicen 59,851 audiencias, que permitieron el avance sostenido de la atención de los procesos judiciales en todas las especialidades, tanto en expedientes pendientes de sentenciar como escritos por proveer.

A nivel de descarga procesal, a inicios de 2025, existían 198,203 expedientes pendientes, con una alta concentración en la etapa de ejecución. Una de las medidas adoptadas por la actual gestión, fue la ejecución de cuatro jornadas extraordinarias de descarga voluntaria, realizadas en días no laborables con el compromiso de magistrados y servidores judiciales.

Gracias a esta medida, se realizaron audiencias, con emisión de sentencias, autos, actos de notificación, y se sanearon y regularizaron expedientes.