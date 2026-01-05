HOYSuscripcion LR Focus

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela
Unidad de Flagrancia de Tumbes inaugura nuevas salas de audiencia

La Corte Superior de Justicia de Tumbes ha inaugurado modernas salas de audiencia en la Unidad de Flagrancia, mejorando la atención de procesos judiciales en la región.

Este proyecto forma parte de un esfuerzo de modernización y fortalecimiento de la infraestructura judicial. Fuente: Difusión.
Este proyecto forma parte de un esfuerzo de modernización y fortalecimiento de la infraestructura judicial. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes inauguró las nuevas salas de audiencia de la Unidad de Flagrancia de Tumbes, ambientes que permitirán fortalecer la atención oportuna y eficiente de los procesos a cargo de este sistema, optimizando el desarrollo de diligencias y audiencias en condiciones adecuadas para el servicio de justicia.

Como parte de esta mejora, también se habilitaron nuevos espacios de trabajo para los servidores jurisdiccionales de la Unidad de Flagrancia, con el fin de brindar mejores condiciones para el desempeño diario y la organización de labores. Estos nuevos ambientes responden al objetivo de modernización de la gestión institucional, orientado a fortalecer la infraestructura y los recursos para una justicia más ágil, ordenada y cercana a la ciudadanía.

