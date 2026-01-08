CSJ Tumbes inició el Año Judicial 2026 con actos protocolares y sesión solemne

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó hoy los actos protocolares por la Apertura del Año Judicial 2026, iniciando con la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional. El acto contó con la participación de magistrados y servidores judiciales de esta sede, reafirmando el compromiso institucional con el servicio de justicia en la región.

Durante la ceremonia, el Pabellón Nacional fue izado por el doctor Otto Vera Pinto Márquez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. La bandera de la región Tumbes estuvo a cargo del doctor Percy León Dios, juez superior titular; mientras que el izamiento de la bandera del Poder Judicial fue realizado por la doctora Sonia Torre Muñoz, jueza superior titular.

Posteriormente, se celebró una misa institucional en el Oratorio “Señor de la Justicia” de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Finalmente, se desarrolló la Sesión Solemne por la Apertura del Año Judicial 2026, en la que el presidente de la Corte dirigió un mensaje orientado a los objetivos institucionales del periodo, destacando que la gestión seguirá enfocándose en fortalecer el trabajo jurisdiccional y optimizar la atención al usuario con criterios de eficiencia y calidad.

Finalmente, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 01-2026 de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, se dio lectura a la conformación de las Salas Superiores para el presente año judicial:

Sala Penal de Apelaciones

Dra. Sonia Bienvenida Torre Muñoz, Presidenta (T)

Dr. Oswaldo Simón Velarde Abanto Integrante (P)

Dra. Susana Elena Mejía Novoa Integrante (P)

Sala Civil de Tumbes

Dr. Percy Elmer León Dios, Presidente (T)

Dra. Carmen Virginia Espíritu Cataño Integrante (P)

Dr. Julio Cesar Tapia Rojas Integrante (P)

Sala Laboral de Tumbes

Dr. Julio Ernesto Tejada Aguirre, Presidente (T)

Dra. Gisela Xiosinara Guevara Agurto Integrante (T)

Dr. Leoncio Quispe Tomaylla, Integrante (P)

Con estas actividades, la Corte Superior de Justicia de Tumbes dio inicio al Año Judicial 2026, ratificando su propósito de fortalecer el sistema de justicia, consolidar la modernización institucional, profundizar la transformación digital y sostener una gestión enfocada en resultados, eficiencia y servicio a la ciudadanía.