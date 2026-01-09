Cusco: Lauro Enciso Rodas gana la elección y asumirá el rectorado de la Unsaac desde marzo

Enciso asumirá el decanato de la Unsaac desde marzo. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) concluyó oficialmente el cómputo de la segunda vuelta electoral para rector y vicerrectores, confirmando el triunfo del Movimiento de Innovación Académica (MIA), que llevó como candidato a Lauro Enciso Rodas, quien asumirá funciones en marzo próximo.

El Comité Electoral Universitario (CEU) sesionó este 9 de enero en la ciudad universitaria de Perayoc para revisar las últimas actas observadas y consolidar los resultados finales.

Lista ganadora

Según el documento oficial, MIA obtuvo 547 votos válidos de docentes y 9.792 votos estudiantiles, cifras que, al ser ponderadas conforme a la Ley Universitaria, otorgaron la victoria a la lista liderada por Enciso Rodas con 57.44 % de votos válidos

En contraste, Transformación Universitaria (TU–Unsaac) registró 510 votos de docentes y 4.436 votos estudiantiles, diferencia que resultó determinante en el conteo final. El voto estudiantil —que representa el 66 % del peso electoral— inclinó de manera contundente la balanza a favor de MIA.

Actas observadas

Durante la sesión, los personeros de ambas listas y el CEU revisaron impugnaciones relacionadas con mesas específicas, entre ellas las mesas 74, 78 y 98, además de sobres encontrados en filiales como Canas y Santo Tomás. Tras la verificación y contraste de actas, el Comité Electoral confirmó su validez y descartó irregularidades que alteraran los resultados.

El acta final aparece firmada por los personeros de Movimiento de Innovación Académica y Transformación Universitaria, así como por los miembros del CEU, dando por concluido el escrutinio. Aunque TU–Unsaac dejó constancia de su disconformidad respecto a algunos votos impugnados, esta observación no modificó el resultado final.

Con el cierre del proceso y la consolidación del cómputo, Lauro Enciso Rodas se prepara para asumir el rectorado de la Unsaac en marzo, marcando el inicio de una nueva gestión universitaria.

Gestión 2026 - 2030 de la Unsaac