HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Fiscal Tomás Aladino Gálvez se zurra en la masacre | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Inpe reveló que 950 celulares fueron incautados en las cárceles del país

En los últimos seis meses también se realizaron 4.100 requisas y se trasladó a 450 presos de alta peligrosidad. También se ha iniciado investigaciones contra empleados de edad entidad que habrían favorecido el ingreso de celulares, módems y cargadores a los reclusorios.

https://larepublica.pe/sociedad/2026/01/07/mas-de-100-delincuentes-trasladados-a-challapalca-solo-tendran-2-horas-al-dia-de-patio-carceles-hnews-110985
https://larepublica.pe/sociedad/2026/01/07/mas-de-100-delincuentes-trasladados-a-challapalca-solo-tendran-2-horas-al-dia-de-patio-carceles-hnews-110985

Más de 950 teléfonos celulares fueron decomisados en cárceles peruanas entre julio y diciembre del 2025, según las cifras entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Este registro deja en evidencia la magnitud de las redes de corrupción y criminalidad que operan desde el interior de los centros de reclusión y profundiza la preocupación de las autoridades frente a la continuidad de las extorsiones y otras actividades ilícitas tras las rejas.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Durante las 4.100 requisas y 450 traslados de internos de alta peligrosidad ejecutadas por el Inpe en ese mismo período, se realizó el apagón eléctrico que restó las posibilidades de comunicación con el exterior por parte de los internos que continúan cometiendo diversos delitos desde los establecimientos carcelarios.

larepublica.pe

Estas operaciones permitieron también la incautación de 1.400 accesorios de celular y 4.500 armas punzocortantes.

PUEDES VER: “Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

lr.pe

El presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, dijo que estas medidas buscan no solo frenar el acceso ilícito a tecnología de comunicación, sino también establecer responsabilidades administrativas y disciplinarias entre los funcionarios implicados.

Durante los operativos, las autoridades han detectado intentos de reorganización de diferentes estructuras de delincuencia común que aprovechan el ingreso irregular de celulares y otros dispositivos electrónicos para realizar llamadas extorsivas, intimidar víctimas, suplantar identidades y exigir transferencias económicas mediante plataformas digitales.

 Los elementos decomisados evidencian la sofisticación de estas modalidades, así como el alcance nacional de las redes de extorsión organizadas desde los centros penitenciarios.

En ese sentido dijo que las 4.100 requisas representan más del 28% respecto al 2024 y 2023, con 2.961 y 2.978 operativos de revisión, respectivamente.

Además, en relación a los traslados de internos por motivos de seguridad penitenciaria(julio-diciembre), 450 fueron trasladados a penales de mayor contención. Ello representa un incremento del 25% y 57% respecto a los años 2024 y 2023, es decir 337 y 258 traslados, respectivamente.

PUEDES VER: Más de 100 delincuentes trasladados a Challapalca solo tendrán 2 horas al día de patio

lr.pe

En el 2025, se habilitó un pabellón para más de 150 internos de alta peligrosidad en el penal Ancón 1, entre los reos trasladados figuraban Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘JJ’, sindicado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, y de Adam Lucano, alias ‘El Jorobado’, entre otros avezados delincuentes.

La lucha contra el crimen implica, también, fortalecer los controles de seguridad en el ingreso de las visitas a los establecimientos penitenciarios, a través de revisiones más exhaustivas. 

Por ello, a través de la iniciativa “No juegues con tu libertad”, durante el 2025, agentes penitenciarios han intervenido a nivel nacional a 952 personas, además de haber incautado 263 celulares, 783 accesorios de celular y 3,910 gramos de droga.

MANTENER LA CALMA

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma ante eventuales llamadas extorsivas provenientes de centros carcelarios, grabar la conversación, evitar cualquier diálogo sobre colaboraciones y denunciar el hecho a la línea 111 de la Policía.

 La alerta cobra especial vigencia ante el incremento de estos delitos de extorsión.

Paredes Yataco precisó que “estas acciones buscan desmantelar las estructuras delictivas que se esconden detrás de los muros”.

Las inspecciones periódicas, las requisas sorpresivas y la colaboración interinstitucional figuran como ejes de la estrategia estatal para combatir la criminalidad que surge dentro de las cárceles.

Notas relacionadas
Más de 100 delincuentes trasladados a Challapalca solo tendrán 2 horas al día de patio

Más de 100 delincuentes trasladados a Challapalca solo tendrán 2 horas al día de patio

LEER MÁS
Dictan cadena perpetua para 5 extorsionadores de la banda criminal ‘Los angelitos de Pachacútec’

Dictan cadena perpetua para 5 extorsionadores de la banda criminal ‘Los angelitos de Pachacútec’

LEER MÁS
“Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

“Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Sociedad

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025