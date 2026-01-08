Inpe reveló que 950 celulares fueron incautados en las cárceles del país

Más de 950 teléfonos celulares fueron decomisados en cárceles peruanas entre julio y diciembre del 2025, según las cifras entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Este registro deja en evidencia la magnitud de las redes de corrupción y criminalidad que operan desde el interior de los centros de reclusión y profundiza la preocupación de las autoridades frente a la continuidad de las extorsiones y otras actividades ilícitas tras las rejas.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Durante las 4.100 requisas y 450 traslados de internos de alta peligrosidad ejecutadas por el Inpe en ese mismo período, se realizó el apagón eléctrico que restó las posibilidades de comunicación con el exterior por parte de los internos que continúan cometiendo diversos delitos desde los establecimientos carcelarios.

Estas operaciones permitieron también la incautación de 1.400 accesorios de celular y 4.500 armas punzocortantes.

El presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, dijo que estas medidas buscan no solo frenar el acceso ilícito a tecnología de comunicación, sino también establecer responsabilidades administrativas y disciplinarias entre los funcionarios implicados.

Durante los operativos, las autoridades han detectado intentos de reorganización de diferentes estructuras de delincuencia común que aprovechan el ingreso irregular de celulares y otros dispositivos electrónicos para realizar llamadas extorsivas, intimidar víctimas, suplantar identidades y exigir transferencias económicas mediante plataformas digitales.

Los elementos decomisados evidencian la sofisticación de estas modalidades, así como el alcance nacional de las redes de extorsión organizadas desde los centros penitenciarios.

En ese sentido dijo que las 4.100 requisas representan más del 28% respecto al 2024 y 2023, con 2.961 y 2.978 operativos de revisión, respectivamente.

Además, en relación a los traslados de internos por motivos de seguridad penitenciaria(julio-diciembre), 450 fueron trasladados a penales de mayor contención. Ello representa un incremento del 25% y 57% respecto a los años 2024 y 2023, es decir 337 y 258 traslados, respectivamente.

PUEDES VER: Más de 100 delincuentes trasladados a Challapalca solo tendrán 2 horas al día de patio

En el 2025, se habilitó un pabellón para más de 150 internos de alta peligrosidad en el penal Ancón 1, entre los reos trasladados figuraban Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘JJ’, sindicado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, y de Adam Lucano, alias ‘El Jorobado’, entre otros avezados delincuentes.

La lucha contra el crimen implica, también, fortalecer los controles de seguridad en el ingreso de las visitas a los establecimientos penitenciarios, a través de revisiones más exhaustivas.

Por ello, a través de la iniciativa “No juegues con tu libertad”, durante el 2025, agentes penitenciarios han intervenido a nivel nacional a 952 personas, además de haber incautado 263 celulares, 783 accesorios de celular y 3,910 gramos de droga.

MANTENER LA CALMA

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma ante eventuales llamadas extorsivas provenientes de centros carcelarios, grabar la conversación, evitar cualquier diálogo sobre colaboraciones y denunciar el hecho a la línea 111 de la Policía.

La alerta cobra especial vigencia ante el incremento de estos delitos de extorsión.

Paredes Yataco precisó que “estas acciones buscan desmantelar las estructuras delictivas que se esconden detrás de los muros”.

Las inspecciones periódicas, las requisas sorpresivas y la colaboración interinstitucional figuran como ejes de la estrategia estatal para combatir la criminalidad que surge dentro de las cárceles.