Corte de luz en Arequipa programado por SEAL este jueves 8 de enero: zonas afectadas y horarios

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó corte de luz el jueves 8 de enero en el distrito de La Joya, región Arequipa. La suspensión del suministro de energía eléctrica responde a los trabajos de mantenimiento, cambio de transformador y otras acciones que realizará la compañía responsable.

En esta nota de La República, te compartimos las zonas, horarios y distritos donde habrá cortes de luz esta semana.

Cortes de luz, jueves 8 de enero: horarios y zonas

Algunas zonas del distrito de La Joya tienen corte de luz programado desde las 8.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. El circuito afectado es BC - 200117 (subestaciones 6707 y 6856). Las urbanizaciones afectadas son:

Los Laureles

Primavera

Se realizará la reubicación de la subestación de distribución para mejorar la eficiencia y seguridad del suministro eléctrico.

Conoce tu recibo SEAL

En el recibo de SEAL los usuarios podrán verificar el número de contrato o suministro. Así mismo, en la franja amarilla, la fecha de corte, fecha de emisión, mes facturado, entre otros. En el siguiente cuadro blanco están los datos del usuario y de la conexión con la que cuenta el domicilio. Luego están las lecturas, consumo calculado, tarifas, cargos y el monto total. La última franja es desglosable y posee un resumen de los datos del recibo.