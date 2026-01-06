HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de luz en Arequipa programado por SEAL este jueves 8 de enero: zonas afectadas y horarios

SEAL anunció suspensión del servicio de energía eléctrica en varias zonas de diferentes distritos de Arequipa. Conoce cuáles serán los horarios de los cortes.

Seal programa corte de luz en Arequipa.
Seal programa corte de luz en Arequipa. | Foto: composición LR/Seal

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó corte de luz el jueves 8 de enero en el distrito de La Joya, región Arequipa. La suspensión del suministro de energía eléctrica responde a los trabajos de mantenimiento, cambio de transformador y otras acciones que realizará la compañía responsable.

En esta nota de La República, te compartimos las zonas, horarios y distritos donde habrá cortes de luz esta semana.

JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

lr.pe

Cortes de luz, jueves 8 de enero: horarios y zonas

Algunas zonas del distrito de La Joya tienen corte de luz programado desde las 8.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. El circuito afectado es BC - 200117 (subestaciones 6707 y 6856). Las urbanizaciones afectadas son:

  • Los Laureles
  • Primavera

Se realizará la reubicación de la subestación de distribución para mejorar la eficiencia y seguridad del suministro eléctrico.

Minedu implementará matrícula virtual gratuita en colegios de Lima, Arequipa y otras regiones del Perú: ¿cuándo inicia?

lr.pe

Conoce tu recibo SEAL

En el recibo de SEAL los usuarios podrán verificar el número de contrato o suministro. Así mismo, en la franja amarilla, la fecha de corte, fecha de emisión, mes facturado, entre otros. En el siguiente cuadro blanco están los datos del usuario y de la conexión con la que cuenta el domicilio. Luego están las lecturas, consumo calculado, tarifas, cargos y el monto total. La última franja es desglosable y posee un resumen de los datos del recibo.

