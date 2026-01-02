HOYSuscripcion LR Focus

Tráfico en Lima EN VIVO: cómo está el tránsito en Javier Prado, Vía Evitamiento y Panamericana norte y sur

Consulta cómo está el tráfico en Lima hoy, con reportes en tiempo real, vías congestionadas y accidentes durante el Verano 2026.

Se registra un mayor tránsito vehicular en zonas como Javier Prado, Vía Evitamiento y Panamericana norte y sur.
Durante el Verano 2026, el tránsito en Lima Metropolitana registra una mayor congestión debido al retorno progresivo de ciudadanos que salieron de viaje o participaron en reuniones familiares durante el feriado largo. Desde tempranas horas, diversas vías principales presentan tránsito lento, especialmente en accesos a la ciudad y zonas de alto flujo vehicular.

Esta situación se intensifica en avenidas como la Javier Prado, Panamericana Norte y Sur, la Vía de Evitamiento, la Vía Expresa y la Carretera Central, donde también se han reportado accidentes y desvíos temporales. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación, respetar las normas de tránsito y mantenerse informados sobre el estado de las vías para evitar mayores demoras.

13:41
2/1/2026

Se registra fuerte tráfico en Vía de Evitamiento, según Google Maps

Se registra una gran congestión vehicular en la Vía de Evitamiento con dirección al Sur, cerca a Derco Center en Ate. Hay un tránsito lento, que está marcado con rojo, según Google Maps.

