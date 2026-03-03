Corte de La Libertad recibe a 50 secigristas del Programa Secigra 2026

Se destacó la importancia de la ética y el comportamiento colaborativo en el desarrollo profesional. Fuente: Difusión.

En una significativa ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, dio la bienvenida a los jóvenes que forman parte del Programa Secigra 2026, y que aportarán con sus conocimientos al sistema de administración de justicia en la región.

Los secigristas recibieron el saludo del gerente de Administración Distrital, Henry Góngora Ortiz, quien los exhortó a trabajar con ahínco y responsabilidad durante su permanencia en la primera Corte del Perú republicano.

La titular de la Corte, Cecilia León, resaltó que –por primera vez- la institución recibe a 50 jóvenes del Programa Secigra, y los instó a poner en práctica sus conocimientos y a fortalecerlos a través de la experiencia.

Además, los motivó a mantener un comportamiento ético, una actitud colaborativa y a mostrar su vocación de servicio para con los usuarios, quienes esperan una pronta resolución de sus conflictos.

“Aprovechen los 10 meses que estarán en nuestra institución para conocer el sistema de justicia desde adentro, y para fortalecer su vocación de servicio. Les deseo muchos éxitos y los invito a mostrar un comportamiento adecuado, amable con el ciudadano, de empatía y compromiso con el sistema de justicia”, puntualizó.