Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Módulo Penal de Violencia implemente cabinas de conexión para audiencias con reos en el penal de Socabaya

Implementación permitirá acelerar la resolución de procesos por violaciones, feminicidio y otros.

Esta implementación beneficiará directamente a juzgados que manejan casos de violencia. Fuente: Difusión.
Esta implementación beneficiará directamente a juzgados que manejan casos de violencia. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer la celeridad procesal y optimizar el desarrollo de audiencias judiciales en casos de alta sensibilidad, el Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa inauguró seis modernas cabinas de conexión para audiencias con reos en cárcel, en el Penal de Varones de Socabaya.

Esta importante implementación tecnológica permitirá la realización de audiencias virtuales con personas privadas de libertad, evitando traslados innecesarios y reduciendo tiempos procesales en casos vinculados a delitos de violación sexual, feminicidio, tocamientos indebidos, acoso, agresiones, entre otros que demandan una atención prioritaria por su gravedad e impacto social.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, destacó y felicitó la iniciativa impulsada por el Módulo Penal de Violencia, señalando que este tipo de inversiones tienen como único propósito garantizar que los procesos judiciales altamente sensibles sean resueltos en plazos mucho más próximos, en beneficio de las víctimas y de la administración de justicia.

Por su parte, el administrador del Módulo Penal de Violencia, Pavel Ibarra Quispe, precisó que la implementación de estas seis cabinas, equipadas con tecnología especializada, favorecerá directamente el trabajo de 9 juzgados de investigación preparatoria, 6 juzgados penales unipersonales y 4 juzgados colegiados, todos ellos con carga procesal de casos con reo en cárcel.

