Sociedad

Elecciones UNP: Poder Judicial ordena respetar resultados que dieron como ganador a José Ordinola

El candidato de Dignidad Universitaria ganó las Elecciones Complementarias de Rector (2025 -2028), que luego fueron eliminadas por presuntas irregularidades.


Universitarios aseguran que no permitirán que vulneren sus derechos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.
Universitarios aseguran que no permitirán que vulneren sus derechos. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

El Juzgado Civil de Castilla, en Piura, ordenó al Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Piura (UNP) anular la resolución que dejó sin efecto las Elecciones Complementarias de Rector (2025-2028), dónde se declaraba como ganador por un 52.6% de los votos a José Ordinola, candidato de Dignidad Universitaria.

De acuerdo con la resolución n° 13, se ha declarado fundada la demanda constitucional de amparo interpuesta por el candidato Dignidad Universitaria, solicitando respetar los resultados de la segunda vuelta electoral, así como acreditar y proclamar como ganador José Ordinola.

"No permitiremos que intereses ajenos a la academia vulneren nuestro derecho a elegir de nuestra comunidad", declaró el grupo universitario en un comunicado oficial.

Polémica anulación

Como se sabe, el comité electoral sostuvo que se habrían producido una serie de irregularidades durante las votaciones que iban desde amenazas a estudiantes hasta una inconsistencia en el número de votantes; por ello, dispusieron la nulidad de las elecciones.

En consecuencia, mientras se llevaba a cabo un nuevo proceso electoral, se mantendría en el puesto de rector encargado Enrique Cáceres, quien también fue el contendor de Ordinola en la segunda vuelta de las elecciones universitarias.

