Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Sociedad

Incendios forestales en Áncash se disparan: emergencias aumentan de 3 a 28 en diciembre, con varias víctimas y graves daños ambientales

Las autoridades alertan sobre la destrucción de viviendas, cultivos y ecosistemas, e instan a la población a evitar las quemas que podrían provocar más incendios en la región.

Incendios forestales repuntan en Áncash: autoridades indican que serían provocados
Incendios forestales repuntan en Áncash: autoridades indican que serían provocados | Difusión

Gran alarma ha generado el aumento de incendios forestales en la región Áncash. Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), durante 2025 se han atendido 166 incidentes en toda la región. Sin embargo, lo más preocupante es el repunte registrado en diciembre: mientras en noviembre se reportaron solo tres casos, este último mes del año registró 28 emergencias.

El balance general indica que la provincia de Huaraz es la más afectada, registrando un total de 31 casos. Le siguen Huari y Mariscal Luzuriaga, con 22 y 15 incidentes, respectivamente. Otras provincias de la región también han reportado emergencias, aunque en menor número.

Solo en diciembre se reportaron 28 incendios. Foto: Difusión

Solo en diciembre se reportaron 28 incendios. Foto: Difusión

Áncash: reportan 28 incendios solo en diciembre

Respecto a las víctimas, se pudo conocer que una persona falleció y dos más resultaron heridas, mientras que cuatro quedaron damnificadas y cinco sufrieron algún tipo de afectación. Además, cuatro viviendas fueron completamente destruidas y otras cinco resultaron dañadas. La agricultura también sufrió grandes pérdidas: 4.280 hectáreas de cultivos fueron arrasadas y otras 3.252 hectáreas resultaron afectadas. A nivel ambiental, el incendio devastó 1.951 hectáreas de cobertura natural, poniendo en riesgo ecosistemas locales.

El último incendio forestal registrado ocurrió en el sector de Tayacoto, ubicado en el distrito de Independencia (Huaraz), donde las llamas consumieron extensas áreas de cobertura natural. Debido a esto, brigadas del Grupo de Intervención Rápida ante Emergencias y Desastres (GIRED) trabajaron junto a los pobladores de la zona y lograron contener parcialmente el fuego, evitando que se extendiera a áreas cercanas.

Advierten que incendios serían provocados

La Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres alertó que gran parte de los incendios forestales son provocados y, en muchos casos, están vinculados a creencias equivocadas. La entidad apuntó que "el fuego no forma nubes ni genera lluvias. Es un mito. Las quemas solo incrementan la contaminación y elevan el riesgo de incendios forestales".

Autoridades advierten que, en muchos casos, los incendios son provocados debido a creencias. Foto: difusión

Autoridades advierten que, en muchos casos, los incendios son provocados debido a creencias. Foto: difusión

Por ello, la institución hizo un llamado a la población para evitar las quemas agrícolas o de limpieza, ya que estas prácticas no solo dañan gravemente el medio ambiente, sino que también representan un riesgo directo para la vida humana y para los ecosistemas de la región.

