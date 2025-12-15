HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bebé de cuatro meses es aplastado por macetero que cayó de tercer piso en San Martín de Porres

La madre del menor relató que su hijo, quien dormía junto a su hermano, no reaccionó tras el impacto. Por ello, fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia.

Un bebé de cuatro meses fue aplastado por una maceta que cayó desde el tercer piso de una casa multifamiliar en San Martín de Porres (SMP), donde se realizaba una fiesta. El menor dormía junto con su hermano gemelo en una cama al momento del incidente. La madre del niño declaró a América TV que su hijo no reaccionaba tras el impacto. “Estaba desmayado”, expresó.

Tras el suceso, los padres trasladaron de emergencia al bebé al Hospital Cayetano Heredia. Según relataron, el padre ya había pedido previamente a los residentes que evitaran el exceso de ruido en la vivienda. “Los dos están aquí. Les están sacando radiografías”, declaró la madre. Afortunadamente, el menor ya reaccionó.

Vecino le reclamó a la madre del bebé

La madre del bebé acusó que el vecino, presuntamente responsable del accidente, le reclamó, insinuando que ella solo buscaba obtener dinero, esto mientras sus hijos seguían en proceso de recuperación. Ante lo ocurrido, la familia presentó una denuncia, la cual quedó registrada en un acta policial. Según informaron, después del incidente, la fiesta en la vivienda del vecino continuó con normalidad.

Los médicos siguen monitoreando el estado de salud de los bebés, tras el traumatismo que sufrieron. La atención del equipo especializado se ha centrado en descartar posibles lesiones internas graves que puedan comprometer su desarrollo, debido al tamaño de la maceta que cayó sobre uno de ellos.

