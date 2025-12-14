Trámite gratis del DNI electrónico este 17 de diciembre: revisa requisitos y beneficiarios

La Municipalidad Distrital de Zurite, Cusco, realizará una campaña de entrega de DNI electrónico gratis. | Difusión

El acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico continúa ampliándose a través de campañas gratuitas impulsadas por municipalidades en coordinación con el Reniec. Estas jornadas buscan facilitar trámites esenciales de identificación, especialmente para poblaciones vulnerables que, por distintos motivos, enfrentan mayores dificultades para regularizar su documentación.

En ese contexto, este miércoles 17 de diciembre se realizará una campaña gratuita de DNI electrónico en el distrito de Zurite, Cusco, dirigida a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, usuarios de la OMAPED y adultos mayores de 60 años a más, quienes podrán acceder a diversos servicios sin costo.

Requisitos y beneficios de las Municipalidades que ofrecerán DNI electrónico gratis el 17 de diciembre

Municipalidad Distrital de Zurite

Según la información difundida por la Municipalidad Distrital de Zurite, durante la jornada se ofrecerán los siguientes servicios: inscripción por primera vez, cambio al DNI electrónico, duplicado de DNI y rectificación de datos. La atención se desarrollará en la plaza de Armas de Zurite, desde las 9:00 a. m. hasta las 3:30 p. m., con el apoyo de áreas como Demuna, OMAPED y CIAM, en articulación con el Reniec.

En cuanto a los requisitos, para la inscripción por primera vez se deberá presentar una copia certificada del acta de nacimiento. Para la rectificación de datos, será necesario contar con documentos que sustenten la información a corregir. En el caso de otros trámites, se solicitará el DNI físico o una copia. Además, los menores de edad deberán asistir acompañados de su padre o madre.

¿Cuáles son los beneficios de usa DNI electrónico?

Reduce el riesgo de suplantación de identidad y fraudes.

Permite una verificación más rápida y segura en entidades públicas y privadas.

Facilita la realización de trámites en línea con el Estado (RENIEC, Sunat, ministerios, municipios, etc.).

Permite firmar documentos electrónicamente con validez legal, igual que una firma manuscrita.

Disminuye los tiempos de atención presencial.

Facilita gestiones rápidas desde casa o el trabajo.

Incorpora un chip electrónico que almacena tus datos de forma cifrada.

