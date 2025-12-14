HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Sociedad

Trámite gratis del DNI electrónico este 17 de diciembre: revisa requisitos y beneficiarios

Una municipalidad en el Perú realizará este 17 de diciembre una jornada gratuita de trámite del DNI electrónico, en la que también se ofrecerán servicios como inscripción y duplicados del documento.

La Municipalidad Distrital de Zurite, Cusco, realizará una campaña de entrega de DNI electrónico gratis.
La Municipalidad Distrital de Zurite, Cusco, realizará una campaña de entrega de DNI electrónico gratis. | Difusión

El acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico continúa ampliándose a través de campañas gratuitas impulsadas por municipalidades en coordinación con el Reniec. Estas jornadas buscan facilitar trámites esenciales de identificación, especialmente para poblaciones vulnerables que, por distintos motivos, enfrentan mayores dificultades para regularizar su documentación.

En ese contexto, este miércoles 17 de diciembre se realizará una campaña gratuita de DNI electrónico en el distrito de Zurite, Cusco, dirigida a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, usuarios de la OMAPED y adultos mayores de 60 años a más, quienes podrán acceder a diversos servicios sin costo.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

lr.pe

Requisitos y beneficios de las Municipalidades que ofrecerán DNI electrónico gratis el 17 de diciembre

Municipalidad Distrital de Zurite

Según la información difundida por la Municipalidad Distrital de Zurite, durante la jornada se ofrecerán los siguientes servicios: inscripción por primera vez, cambio al DNI electrónico, duplicado de DNI y rectificación de datos. La atención se desarrollará en la plaza de Armas de Zurite, desde las 9:00 a. m. hasta las 3:30 p. m., con el apoyo de áreas como Demuna, OMAPED y CIAM, en articulación con el Reniec.

En cuanto a los requisitos, para la inscripción por primera vez se deberá presentar una copia certificada del acta de nacimiento. Para la rectificación de datos, será necesario contar con documentos que sustenten la información a corregir. En el caso de otros trámites, se solicitará el DNI físico o una copia. Además, los menores de edad deberán asistir acompañados de su padre o madre.

PUEDES VER: Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

lr.pe

¿Cuáles son los beneficios de usa DNI electrónico?

  • Reduce el riesgo de suplantación de identidad y fraudes.
  • Permite una verificación más rápida y segura en entidades públicas y privadas.
  • Facilita la realización de trámites en línea con el Estado (RENIEC, Sunat, ministerios, municipios, etc.).
  • Permite firmar documentos electrónicamente con validez legal, igual que una firma manuscrita.
  • Disminuye los tiempos de atención presencial.
  • Facilita gestiones rápidas desde casa o el trabajo.
  • Incorpora un chip electrónico que almacena tus datos de forma cifrada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

LEER MÁS
Trámites de DNI en feriados del 8 y 9 de diciembre: Reniec anuncia que estas agencias estarán abiertas

Trámites de DNI en feriados del 8 y 9 de diciembre: Reniec anuncia que estas agencias estarán abiertas

LEER MÁS
DNI electrónico gratis en municipalidades: estos distritos lanzan campaña del 3 al 5 de diciembre

DNI electrónico gratis en municipalidades: estos distritos lanzan campaña del 3 al 5 de diciembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

LEER MÁS
Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

LEER MÁS
Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

LEER MÁS
Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025