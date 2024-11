Jessica Huamán: “En APEC, es necesario que el Gobierno reconozca la crisis de inseguridad alimentaria”

La inseguridad alimentaria en el Perú sigue siendo crítica, según el último Índice Global del Hambre 2024. Con diez regiones en situación de hambre grave, este tema debería ser uno de los puntos de agenda del APEC, responde la decana regional del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), Jessica Huamán.

¿Debe el Gobierno reconocer en el APEC que el Perú está en inseguridad alimentaria?

Creo que sí, creo que es necesario que las autoridades nacionales puedan reconocer la situación tan carente en la que se encuentra el país, en relación con la seguridad alimentaria, porque de esa forma; es decir, haciendo un mea culpa o aceptando esas cifras, es como realmente se va a saber cuál es el estado real del país y las necesidades que hay por parte de cooperaciones extranjeras, hablando específicamente del APEC.

Dígame algunas cifras.

Por ejemplo, se menciona que más del 51% de la población peruana está en situación de inseguridad alimentaria. Además, hace unos días, se lanzó el Índice Global del Hambre 2024 y se señala que el país tiene 19,6 puntos de hambre. Eso quiere decir que está a punto de llegar a la gravedad en materia de hambre (…) Entonces, son varios los datos que ya están reconociendo o, de alguna manera, refrendando esa necesidad que la misma población está mostrando hacia afuera.

Vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria, comentó que Uruguay y México son ejemplos para Perú en políticas de seguridad alimentaria. Foto: La República

¿Está el Gobierno tomando acciones para luchar contra la inseguridad alimentaria?

Entiendo que se está trabajando el Plan de Seguridad Alimentaria al 2030. Sería bueno que este plan se publique, que la ciudadanía sepa de qué va, para qué sirve (…) Porque si no tenemos una hoja de ruta de cómo avanzar, no vamos a saber qué pasos dar. Y este plan, supuestamente, ya se debió hacer hace tiempo, en el marco de la Comisión Multinacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

¿Qué se sabe del propósito de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional?

Su reglamentación salió publicada recientemente (…), si mal no recuerdo, y en esa reglamentación se habla de un observatorio de seguridad alimentaria. Si bien es cierto, está en el papel, sería bueno saber también cómo van los avances para su implementación.

En el APEC, se deben plantean como prioridades las alianzas estratégicas que impulsen la agroexportación peruana, afirma la Decana regional de CNP, Jessica Huamán. Foto: difusión

¿Cómo el Gobierno debe tratar la inseguridad alimentaria con las ollas comunes?

Inicialmente, debe poder garantizar un presupuesto digno. Lo que están pidiendo las dirigentas de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana es que por lo menos sea S/4,50 por ración el costo del presupuesto que se les va a dar. Por otro lado, también se le pide al Estado que contribuya a dinamizar la economía de las lideresas y beneficiarios de las ollas comunes. En ese sentido, se les demanda que se les dé la oportunidad de emprender en negocios o, incluso, en su mismo proceso de alimentación; como, por ejemplo, implementar huertos urbanos, granjas de gallinas o de cuyes, que después se puedan poner a la venta.

En relación con el APEC, ¿qué pedidos se deberían tratar en este foro económico?

Inicialmente, considero que es una oportunidad clave para poder identificar aliados estratégicos, sean países no solamente de la región, sino de otros continentes que puedan sumar a la agroexportación. Hoy en día, el 40% de nuestros agricultores sufren (…) o están en situación de pobreza, y mucho de esto pasa porque la economía de estos agricultores no se ha dinamizado o muchos de ellos dependen de la tercerización de la venta de sus alimentos, por lo cual no reciben un precio justo por sus productos.

¿Cómo debería actuar el Gobierno en eventos importantes como el APEC?

Creo que es importante que en este tipo de conferencias, en donde van muchas autoridades y líderes políticos, sean conscientes de que las decisiones no siempre se toman solo entre políticos, sino que también se tiene que escuchar a la ciudadanía.