Sociedad

Peruano es detenido en Ecuador por la muerte de su bebé de 6 meses y agresión contra su pareja

El ataque ocurrió en la vivienda de la pareja en Loja. La familia de la víctima exige justicia y la repatriación urgente de ella y su hija fallecida.

El detenido enfrenta cargos por homicidio y violencia familiar.
El detenido enfrenta cargos por homicidio y violencia familiar. | Composición LR | Latina

Un ciudadano peruano, identificado como Richard Jonathan Anastacio Cortez (36), fue detenido tras ser acusado de asesinar a su hija de seis meses y agredir a su pareja, Jazmín Cruz Farfán (24). El hecho ocurrió en el domicilio que ambos compartían en la ciudad de Loja, Ecuador.

Según el reporte policial, la agresión se produjo frente al hijo mayor de Cruz Farfán, de 3 años. Desde Nuevo Chimbote, los familiares de la mujer piden justicia. “Ha sido atacada cobardemente por él en su dormitorio”, declararon a Latina Noticias.

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Loreto: dictan 9 meses de prisión preventiva para padre acusado de maltratar a su hijo

Detienen al agresor de Jazmín en Ecuador

Richard Jonathan fue puesto bajo custodia por la Policía Nacional de Ecuador y enfrenta cargos por homicidio y violencia familiar. Ante lo ocurrido, la familia de la joven madre exige que se le imponga la pena máxima.

Asimismo, solicitaron apoyo psicológico y legal para Jazmín, quien ahora se encuentra a cargo de su hijo de tres años. “La golpeó y, al ver a la bebé en la cama, también la atacó”, señalaron los familiares.

PUEDES VER: Policía desarticula banda "El Grinch y sus Nenas": un hombre y dos mujeres fueron detenidos

Familiares piden la repatriación de la joven y de su bebé

“Mi sobrina está sola, no tiene a nadie que no sea su pequeño en brazos. Ella necesita mucho de nuestro apoyo”, expresó la tía de la víctima. Los familiares han solicitado la repatriación urgente de Jazmín y del cuerpo de la bebé fallecida, con el objetivo de brindarle una sepultura digna en el Perú.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

