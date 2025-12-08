El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias ‘El monstruo’, y otros 16 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los injertos del cono norte’. El pedido fue formulado el 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo), tras iniciar la investigación preparatoria mediante la disposición fiscal n.° 63.

Los implicados afrontan cargos por presuntos delitos de homicidio calificado, extorsión y otros, en agravio de Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y del Estado.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Organización estaría integrada por 43 personas

El requerimiento fiscal de prisión preventiva fue presentado ante el despacho del juez Wilson Verástegui, quien viene evaluando la medida desde el sábado 6 de diciembre, con la participación de las partes procesales. La decisión judicial definirá la situación legal de todos los involucrados en este caso.

En total, la investigación preparatoria comprende a 43 personas, entre ellas Jeff Hidalgo y Claren Bados, identificados por la Policía y la Fiscalía como el lugarteniente y la cajera de ‘El monstruo’, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Los injertos del cono norte’ sería una red criminal dedicada a la extorsión de empresarios, microempresarios, transportistas y colectiveros. Las víctimas recibían llamadas, mensajes, audios o videos mediante los cuales se les exigía el pago de cupos para evitar atentados contra su integridad o la de sus familiares.

El 18 de noviembre, la jueza penal paraguaya Clara Ruiz Díaz aprobó la extradición de Erick Moreno Hernández al Perú. El presunto cabecilla fue detenido el 25 de septiembre en San Lorenzo, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Paraguay y agentes peruanos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.