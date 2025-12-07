Caos en el Jorge Chávez: se reportan quejas y largas filas por inicio del cobro de la TUUA a viajeros en conexión internacional

Lima Airport Partners y el MTC informan que la TUUA solo aplicará a conexiones internacionales, mientras se evalúan cambios para evitar más costos a los usuarios en el futuro. Foto: La República.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez vivió este domingo 7 de diciembre una jornada de alta congestión y constantes reclamos por parte de pasajeros en tránsito internacional, luego de que entrara en vigor el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para quienes continúan su viaje hacia otro país sin ingresar al Perú. La decisión sorprendió a numerosos usuarios extranjeros, quienes señalaron que no habían sido informados previamente.

Desde tempranas horas se observaron extensas filas en los módulos colocados por Lima Airport Partners (LAP) para efectuar el cobro presencial de los USD 11,86 establecidos para esta tarifa. Entre las principales quejas estuvo el desconocimiento de la medida y la sensación de estar pagando un servicio que, según varios viajeros, ya se encuentra incluido en el boleto aéreo. Un grupo proveniente de Santiago de Chile manifestó: “No estamos de acuerdo. Esto no se hace en ninguna parte. Nos cobran [la TUUA de transferencia] por servicios higiénicos y otros servicios que brinda el aeropuerto, pero esto debe estar considerado en la tasa de embarque”.

Algunos pasajeros comentaron que no llevaban suficiente efectivo para asumir el nuevo cobro. Una pareja con destino final en Ciudad de México indicó: “Son 50 dólares para nosotros, en ida y vuelta. Esto es demasiado alto”. En otra fila, integrada por usuarios que aguardaban un vuelo hacia Buenos Aires, se escuchó: “Muy mal. Hemos tenido que pagar casi 50 dólares por los cuatro. Esta es la primera vez que vemos algo así. Un desastre”.

Pasajeros inconformes por cobros de LAP

De acuerdo con información difundida por Canal N, el regulador Ositran determinó que la TUUA se aplique únicamente a pasajeros en conexión internacional. La tarifa corresponde a USD 10,05 más el 18 % de IGV. En respuesta, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmó al mismo medio que este cobro no se ejecutará para quienes realizan conexiones nacionales.

La directora general de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, Gabriela Beatriz Lara Ruiz, sostuvo ante Canal N que la entidad coordina con el concesionario para eliminar de manera definitiva la TUUA de transferencia nacional, una disposición que busca evitar impactos económicos sobre los usuarios y el turismo.

Entre los viajeros se repitió la percepción de que el cobro constituye un pago duplicado. Personas que continuaban hacia Buenos Aires señalaron: “Son 12 dólares por persona así de la nada, y lo cobran de un día a otro. No te están dando un servicio adicional”. Una familia en conexión hacia Quito comentó: “Esto está muy mal. Si uno no trae dinero. Uno esperaría un mejor servicio si se está pagando 12 dólares, por eso. Somos cuatro personas, hemos pagado más de 44 dólares. Esto es muy arbitrario”.

La experiencia generó que varios pasajeros expresaran su intención de evitar futuras escalas en Lima. Dos viajeras provenientes de Santiago de Chile indicaron: “La próxima vez vamos a evitar hacer escala en Lima, o hacer escala en Bogotá y Panamá. Hay gente que no tiene cómo pagarlo, vimos gente afectada en la cola”.

Lima Airport Partners se pronuncia sobre el cobro de la TUUA

Algunas pasajeras mencionaron, además, que los cambios en su itinerario ampliaron su tiempo de espera en el aeropuerto, lo que incrementó su incomodidad. “Nos cambiaron el vuelo y ahora son seis horas. Antes eran tres”, comentaron. También resaltaron los gastos adicionales dentro del terminal: “Vamos a tener que igual consumir acá, igual vamos a pagar algo acá. [...] Entonces, al final se nos obliga a pagar como una doble tarifa igual”.

Canal N informó que la estructura económica de la TUUA está vinculada al contrato de concesión vigente entre el Estado y Lima Airport Partners. El MTC evalúa la posibilidad de extender dicho contrato para evitar trasladar nuevos costos a los usuarios, aunque no se ha adoptado una decisión final.

A través de un comunicado oficial, Lima Airport Partners negó que, durante las primeras horas del inicio del cobro de la TUUA, el proceso se desarrolló sin incidencias operativas. Según la empresa, los pasajeros realizaron el pago sin dificultades y lograron continuar con sus conexiones internacionales.

De acuerdo con el reporte del concesionario, entre las 3:00 a. m. y las 10:30 a. m. los tiempos de atención fueron menores a cinco minutos, con un incremento temporal registrado entre las 6:30 a. m. y las 7:20 a. m., que —señalan— fue resuelto mediante ajustes operativos, como la implementación de filas diferenciadas para pagos en efectivo y con tarjeta. Indicó que el 89 % de las transacciones se efectuó con tarjeta y el 11 % con efectivo. Asimismo, señaló que, aunque el aeropuerto y las aerolíneas habrían informado previamente sobre el cobro, varios pasajeros mencionaron no haber recibido dicha comunicación.

