¿A qué hora inicia la suspensión de trenes de la Línea 2 del Metro de Lima este 6 de diciembre?

La Línea 2 del Metro de Lima anunció que este sábado 6 de diciembre su servicio quedará suspendido durante toda la jornada debido a labores de mantenimiento general programadas. La medida afectará a miles de usuarios que emplean diariamente este sistema de transporte para movilizarse entre distintos puntos de Santa Anita y zonas aledañas.

De acuerdo con la concesionaria, la paralización regirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, horario habitual de operación del tramo 1A. En ese lapso no habrá circulación de trenes ni apertura de estaciones, por lo que se recomienda a los pasajeros prever rutas alternativas para evitar contratiempos o demoras en el viaje.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO

Línea 2 del Metro de Lima suspenderá sus servicios

La empresa operadora explicó que la suspensión responde a un proceso de mantenimiento preventivo indispensable para asegurar la calidad y la seguridad del sistema automatizado, que se realizará el sábado 6 de diciembre. Las labores incluirán inspecciones técnicas en equipos electromecánicos, revisión de sistemas de señalización y control, limpieza especializada dentro de los túneles y verificación de componentes estructurales.

Estas intervenciones forman parte del protocolo regular del Metro y resultan necesarias debido al incremento progresivo de usuarios que emplean la Línea 2. Solo en el tramo actualmente operativo se movilizan alrededor de 50 000 pasajeros por día, según la entidad.

¿Qué estaciones permanecerán cerradas?

Durante el sábado 6 de diciembre permanecerán cerradas las cinco estaciones que conforman la etapa 1A:

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

Este cierre temporal podría impactar especialmente en los trabajadores, estudiantes y comerciantes que dependen de este tramo para conectar con avenidas importantes y centros comerciales del distrito.

La concesionaria exhortó a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación. Asimismo, precisó que el servicio se reanudará el domingo 7 de diciembre a partir de las 6:00 a.m., retomando su horario habitual.

Avances del proyecto

La suspensión coincide con el avance del megaproyecto de la Línea 2, que busca conectar Ate con el Callao mediante un sistema subterráneo de 27 kilómetros y 27 estaciones. Algunas zonas centrales del trazado ya superan el 90 % de progreso, y la entrega total está proyectada para 2028.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.