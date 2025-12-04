HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Delia Espinoza: la maniobra del Congreso detrás de la inhabilitación | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

¿A qué hora inicia la suspensión de trenes de la Línea 2 del Metro de Lima este 6 de diciembre?

Estas labores son parte de un mantenimiento preventivo que garantiza la seguridad del sistema de transporte. El servicio se reanudará el domingo 7 de diciembre a las 6:00 a.m., según la concesionaria.

Línea 2 suspende sus servicios por temas de mantenimiento. Foto: difusión
Línea 2 suspende sus servicios por temas de mantenimiento. Foto: difusión | difusión

La Línea 2 del Metro de Lima anunció que este sábado 6 de diciembre su servicio quedará suspendido durante toda la jornada debido a labores de mantenimiento general programadas. La medida afectará a miles de usuarios que emplean diariamente este sistema de transporte para movilizarse entre distintos puntos de Santa Anita y zonas aledañas.

De acuerdo con la concesionaria, la paralización regirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, horario habitual de operación del tramo 1A. En ese lapso no habrá circulación de trenes ni apertura de estaciones, por lo que se recomienda a los pasajeros prever rutas alternativas para evitar contratiempos o demoras en el viaje.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Línea 2 del Metro de Lima suspende su servicio por mantenimiento: trenes no circularán el 6 de diciembre

lr.pe

Línea 2 del Metro de Lima suspenderá sus servicios

La empresa operadora explicó que la suspensión responde a un proceso de mantenimiento preventivo indispensable para asegurar la calidad y la seguridad del sistema automatizado, que se realizará el sábado 6 de diciembre. Las labores incluirán inspecciones técnicas en equipos electromecánicos, revisión de sistemas de señalización y control, limpieza especializada dentro de los túneles y verificación de componentes estructurales.

Estas intervenciones forman parte del protocolo regular del Metro y resultan necesarias debido al incremento progresivo de usuarios que emplean la Línea 2. Solo en el tramo actualmente operativo se movilizan alrededor de 50 000 pasajeros por día, según la entidad.

¿Qué estaciones permanecerán cerradas?

Durante el sábado 6 de diciembre permanecerán cerradas las cinco estaciones que conforman la etapa 1A:

  • Evitamiento
  • Óvalo Santa Anita
  • Colectora Industrial
  • Hermilio Valdizán
  • Mercado Santa Anita

Este cierre temporal podría impactar especialmente en los trabajadores, estudiantes y comerciantes que dependen de este tramo para conectar con avenidas importantes y centros comerciales del distrito.

La concesionaria exhortó a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación. Asimismo, precisó que el servicio se reanudará el domingo 7 de diciembre a partir de las 6:00 a.m., retomando su horario habitual.

Avances del proyecto

La suspensión coincide con el avance del megaproyecto de la Línea 2, que busca conectar Ate con el Callao mediante un sistema subterráneo de 27 kilómetros y 27 estaciones. Algunas zonas centrales del trazado ya superan el 90 % de progreso, y la entrega total está proyectada para 2028.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Línea 2 del Metro de Lima suspende su servicio por mantenimiento: trenes no circularán el 6 de diciembre

Línea 2 del Metro de Lima suspende su servicio por mantenimiento: trenes no circularán el 6 de diciembre

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: reanudan servicio desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita tras cierre temporal

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: reanudan servicio desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita tras cierre temporal

LEER MÁS
ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal por "motivos de fuerza mayor"

ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal por "motivos de fuerza mayor"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Delincuentes secuestran a empresario de abarrotes en Los Olivos y lo liberan luego de tres horas: víctima padece cáncer

Delincuentes secuestran a empresario de abarrotes en Los Olivos y lo liberan luego de tres horas: víctima padece cáncer

LEER MÁS
Minería, bancos y universidades lideran la lista de sectores con mayor fuga de datos en la Dark Web de Perú

Minería, bancos y universidades lideran la lista de sectores con mayor fuga de datos en la Dark Web de Perú

LEER MÁS
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025