¿A qué hora inicia la suspensión de trenes de la Línea 2 del Metro de Lima este 6 de diciembre?
Estas labores son parte de un mantenimiento preventivo que garantiza la seguridad del sistema de transporte. El servicio se reanudará el domingo 7 de diciembre a las 6:00 a.m., según la concesionaria.
- Línea 2 del Metro de Lima suspende su servicio por mantenimiento: trenes no circularán el 6 de diciembre
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao: reanudan servicio desde Evitamiento hasta Mercado Santa Anita tras cierre temporal
La Línea 2 del Metro de Lima anunció que este sábado 6 de diciembre su servicio quedará suspendido durante toda la jornada debido a labores de mantenimiento general programadas. La medida afectará a miles de usuarios que emplean diariamente este sistema de transporte para movilizarse entre distintos puntos de Santa Anita y zonas aledañas.
De acuerdo con la concesionaria, la paralización regirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, horario habitual de operación del tramo 1A. En ese lapso no habrá circulación de trenes ni apertura de estaciones, por lo que se recomienda a los pasajeros prever rutas alternativas para evitar contratiempos o demoras en el viaje.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO
PUEDES VER: Línea 2 del Metro de Lima suspende su servicio por mantenimiento: trenes no circularán el 6 de diciembre
Línea 2 del Metro de Lima suspenderá sus servicios
La empresa operadora explicó que la suspensión responde a un proceso de mantenimiento preventivo indispensable para asegurar la calidad y la seguridad del sistema automatizado, que se realizará el sábado 6 de diciembre. Las labores incluirán inspecciones técnicas en equipos electromecánicos, revisión de sistemas de señalización y control, limpieza especializada dentro de los túneles y verificación de componentes estructurales.
Estas intervenciones forman parte del protocolo regular del Metro y resultan necesarias debido al incremento progresivo de usuarios que emplean la Línea 2. Solo en el tramo actualmente operativo se movilizan alrededor de 50 000 pasajeros por día, según la entidad.
¿Qué estaciones permanecerán cerradas?
Durante el sábado 6 de diciembre permanecerán cerradas las cinco estaciones que conforman la etapa 1A:
- Evitamiento
- Óvalo Santa Anita
- Colectora Industrial
- Hermilio Valdizán
- Mercado Santa Anita
Este cierre temporal podría impactar especialmente en los trabajadores, estudiantes y comerciantes que dependen de este tramo para conectar con avenidas importantes y centros comerciales del distrito.
La concesionaria exhortó a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación. Asimismo, precisó que el servicio se reanudará el domingo 7 de diciembre a partir de las 6:00 a.m., retomando su horario habitual.
Avances del proyecto
La suspensión coincide con el avance del megaproyecto de la Línea 2, que busca conectar Ate con el Callao mediante un sistema subterráneo de 27 kilómetros y 27 estaciones. Algunas zonas centrales del trazado ya superan el 90 % de progreso, y la entrega total está proyectada para 2028.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.