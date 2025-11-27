La víctima intentó escapar, pero fue alcanzado por dos balas en Surco. | América Noticias | Composición LR

César Alonso Alarcón Perales (32) fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en el Asentamiento Humano Los Viñedos, jirón Sandro Botticelli, en Surco, la noche del miércoles 26 de noviembre. De acuerdo a la información policial, el ataque estaría vinculado a una presunta disputa por el control de la venta de drogas en el mencionado distrito.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron lo sucedido a las 9:38 p. m., en donde se observa cómo el auto de la víctima se cuadra en un punto acordado. El vehículo, con varios acompañantes al interior, se detiene y aparece otra persona, quien se dirige directamente hacia el lado del conductor.

Asesinato sería por control de venta de drogas en Surco

Según las imágenes del ataque, el asesino sería uno de los propios acompañantes de Alarcón. Pese a que otra persona se acercó al asiento del piloto, donde se encontraba la víctima, el copiloto sería quien terminó abriendo fuego contra Alarcón.

Al percatarse de que su acompañante lo apunta, la víctima intentó huir del lugar. Sin embargo, fue alcanzado por dos disparos, los cuales impactaron en el tórax. Tras el ataque, los implicados huyeron en un auto negro que se encontraba cerca del vehículo de Alarcón. Cabe precisar que otro de los acompañantes escapó por un pasaje contiguo al jirón Botticelli. La fiscal de turno confirmó el deceso.

Encuentran marihuana y clorhidrato de cocaína dentro del vehículo

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), Alarcón llegó desde Ica hace seis meses, aproximadamente. Él vivía en la casa de un tío en los alrededores del jirón Botticelli. Asimismo, fue citado en el lugar con la presunta intención de realizar una transacción de droga.

Las autoridades encontraron bolsitas de marihuana y clorhidrato de cocaína dentro del vehículo de la víctima. Además, el fiscal de turno confirmó que se encontraron sustancias similares en uno de los bolsillos del pantalón de Alarcón. Por ello, efectivos de la policía manejan la hipótesis de que el crimen habría sido premeditado por el control territorial de la venta de drogas.

