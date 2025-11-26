HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Foro Técnico “Perú Semillas para el Futuro 2025” reunió a expertos y jóvenes talentos para analizar el futuro digital del país

Un espacio de actualización tecnológica y diálogo entre industria y estudiantes. 

Foro se realizó en la ciudad de Lima y congregó a jóvenes con talento en el mundo digital. Foto: Composición LR / Francisco Erazo, La República
Foro se realizó en la ciudad de Lima y congregó a jóvenes con talento en el mundo digital. Foto: Composición LR / Francisco Erazo, La República

Huawei Perú desarrolló el Foro Técnico: Perú Semillas para el Futuro 2025, un encuentro que reunió a especialistas del sector telecom, representantes institucionales y jóvenes seleccionados para el programa.

Telecomunicaciones: retos en inversión y desarrollo regional

Entrevista los expositores, se hizo presente Juan Pacheco, representante de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), quien abordó la situación actual de las telecomunicaciones en el Perú.

Pacheco advirtió que la inestabilidad política ha tenido impacto directo en la percepción del país frente a inversionistas extranjeros, lo cual dificulta la llegada de proyectos de gran escala en infraestructura digital. “La volatilidad no ayuda a la imagen del país ni a atraer inversiones”, señaló.

En su análisis, resaltó también la necesidad de reducir las brechas regionales. Mencionó que, a pesar de que Cusco ha recibido el 36 % de los ingresos por canon en los últimos diez años, su tasa de analfabetismo duplica la de Arequipa y triplica el promedio nacional, un ejemplo que evidencia que el crecimiento económico no siempre se traduce en mejoras educativas o digitales.

Fabrizio Mayor: de participante a profesional en Huawei

Mayor, ahora miembro del equipo de Huawei Latinoamérica, relató que ingresó al programa atraído por su enfoque en gestión de proyectos e innovación. Señaló que la experiencia le permitió “aprender muchísimo y abrir puertas” en el sector tecnológico.

Su proyecto en el programa buscaba desarrollar salones inteligentes en zonas rurales mediante inteligencia artificial, con materiales educativos adaptados y disponibles sin requerir conexión constante a internet. Fabrizio explicó que esta tecnología sirve como un “complemento que permite personalizar el aprendizaje según el ritmo de cada estudiante”.

Destacó que competir con participantes de otros países amplió su perspectiva profesional: “Te hace conocer gente, hablar con expertos y alinear mejor el proyecto”. Sobre su trabajo actual, añadió que formar parte de Huawei le ha permitido conectarse con especialistas globales y conocer de cerca las tendencias tecnológicas que hoy impulsan la región.

Talento joven y mirada hacia el futuro

Otra de las voces destacadas fue la de Ariana Yauri, estudiante que ingresó a la UNI con 17 años y que actualmente forma parte de la nueva generación de Semillas para el Futuro. Sobre su ingreso a la universidad, comentó que fue un proceso exigente que requirió “bastante disciplina”.

Yauri explicó que su participación en el programa fue competitiva desde las primeras etapas, pero valoró especialmente las sesiones con docentes de China impartidas en inglés, experiencia que calificó como una de las más enriquecedoras.

Respecto a su interés por aprender chino, afirmó que es una meta que se ha planteado para continuar su desarrollo profesional, especialmente considerando el papel de Huawei como líder en innovación tecnológica.

“La universidad no te da todo; hay que salir a buscar. Redes como LinkedIn son clave para encontrar becas y cursos en IA, IoT o 5G”.

Yauri también compartió su experiencia en hackathons internacionales, espacios donde ha desarrollado proyectos con inteligencia artificial y donde espera encontrar ideas que pueda aplicar en esta nueva etapa dentro del programa.

"Huawei es una de las empresas con mayor responsabilidad social que tiene el Perú al momento y se nota bastante en este tipo de eventos", detalló sobre la capacitación que viene recibiendo en el programa.

El Foro Técnico “Perú Semillas para el Futuro 2025” evidenció la importancia de articular a estudiantes, empresas y especialistas para impulsar la transformación digital del país. Las exposiciones abordaron tanto desafíos estructurales como las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, la infraestructura moderna y la capacitación tecnológica.

