HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Notas de Prensa

Huawei y China Unicom inauguran la primera red comercial de 10 Gbps a escala ciudad del mundo

Descargar una película completa en 4K en menos de tres segundos ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción. 

Este avance redefine los estándares de conectividad. Fuente: Difusión.
Este avance redefine los estándares de conectividad. Fuente: Difusión.

Es una realidad cotidiana para los residentes y empresas de la Nueva Zona de Xiong’an, donde China Unicom, en colaboración con la tecnología óptica de última generación de Huawei, ha puesto en operación la primera red comercial de banda ancha fija de 10 Gbps a gran escala del planeta.

La red, construida desde cero como parte del diseño digital de la nueva ciudad, marca un hito mundial al ofrecer velocidades reales que superan los 9,8 Gbps de descarga, 1 Gbps de subida y una latencia ultrabaja de solo 3 milisegundos. Esto permite que un archivo Blu-ray de 50 GB pueda descargarse más rápido de lo que toma preparar una taza de café.

Un salto generacional: del XGS-PON al 50G-PON

Mientras países como Singapur, Corea del Sur y Japón lanzaron ofertas comerciales de 10 Gbps basadas en tecnologías anteriores (XGS-PON) y con cobertura limitada, el despliegue de Xiong’an se convierte en el primer proyecto integral a escala ciudad utilizando 50G-PON, el estándar óptico pasivo de próxima generación (serie ITU-T G.9804).

Huawei ha sido un actor clave en el desarrollo de esta tecnología desde su primer prototipo funcional en 2019, junto con aportes de operadores globales como China Mobile y Orange. Gracias a esta innovación, los operadores pueden superponer 50G-PON sobre la fibra existente, garantizando actualizaciones sin interrupciones y una evolución sostenible hacia velocidades simétricas multigigabit.

Un ecosistema listo para la próxima década

Con esta infraestructura, Xiong’an se posiciona como la primera ciudad del mundo diseñada para operar de forma nativa en la era multigigabit. Entre los beneficios ya visibles:

  • Transmisiones en 8K y 16K sin buffering.
  • Cloud gaming sin latencia perceptible.
  • Descarga instantánea de modelos de IA de gran tamaño.
  • Operación eficiente de vehículos autónomos gracias a tiempos de respuesta ultrarrápidos.
  • Fábricas inteligentes y sistemas de sensores urbanos funcionando a máxima capacidad.

En un contexto en el que muchos países aún consideran 1 Gbps como una conexión de alta velocidad, Xiong’an marca un antes y un después. Su adopción masiva de 10 Gbps redefine los estándares globales de conectividad.

Una nueva brecha digital y un nuevo punto de referencia

Este despliegue demuestra que las redes ultrarrápidas no solo son técnicamente posibles, sino también económicamente viables a gran escala. La brecha digital ya no se centra únicamente en el acceso a Internet, sino en la capacidad de contar con velocidades capaces de impulsar innovación tecnológica, competitividad industrial y ciudades inteligentes.

Con Xiong’an, China establece un nuevo punto de referencia global en conectividad. La verdadera era multigigabit acaba de comenzar—y su epicentro está aquí.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Lanzan el smartwatch más extremo: tecnología de submarinos, sumergible a 150 metros y utiliza eSIM

Lanzan el smartwatch más extremo: tecnología de submarinos, sumergible a 150 metros y utiliza eSIM

LEER MÁS
Huawei Watch GT 6 Pro es oficial: 21 días de batería, titanio aeroespacial, salud emocional y más

Huawei Watch GT 6 Pro es oficial: 21 días de batería, titanio aeroespacial, salud emocional y más

LEER MÁS
¿Buscas un celular que tome buenas fotos? Publican ranking de los 10 teléfonos con las mejores cámaras

¿Buscas un celular que tome buenas fotos? Publican ranking de los 10 teléfonos con las mejores cámaras

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

LEER MÁS
Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

LEER MÁS
Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

LEER MÁS
Nadia Murad inspira a mujeres líderes peruanas en conversatorio

Nadia Murad inspira a mujeres líderes peruanas en conversatorio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Notas de Prensa

Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025