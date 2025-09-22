HOYSuscripcion LR Focus

Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Tecnología

Huawei Watch GT 6 Pro es oficial: 21 días de batería, titanio aeroespacial, salud emocional y más

El gigante asiático, que ahora encabeza el mercado global de wearables, incluso por sobre Apple, presentó su nueva serie de relojes inteligentes con funciones totalmente renovadas.

El dispositivo incorpora cristal de zafiro. Foto: Martin Reyes / La República
Huawei se ha convertido, en la actualidad, en la marca de wearables que más presencia tiene en la industria global. De hecho, ha superado a Apple con su cuota de mercado más reciente y el mérito recae en los productos innovadores que desarrollan constantemente. El pasado 19 de septiembre, llevaron a cabo en la ciudad de París su último evento de lanzamiento global de relojes inteligentes, que tuvo como protagonistas a la renovada serie GT y Ultimate. ¿Qué encontramos? Te contamos a detalle lo que vimos de primera mano con su modelo GT 6 Pro.

Huawei Watch GT 6 Pro: principales características

Sin duda alguna, uno de los modelos que tiene más popularidad en el catálogo de smartwatch de Huawei y que fue de los más esperados para este año es el Watch GT 6 Pro. Para esta generación, encontramos un equipo con panel AMOLED de 1.47 pulgadas y 3.000 nits de brillo, por lo que resulta ser más grande y ofrece más iluminación que su antecesor.

En cuanto al diseño, posee cristal de zafiro y el cuerpo está elaborado con titanio de grado aeroespacial, para garantizar un gadget realmente ligero, resistente y con acabados premium. A eso se le suma la protección IP69 contra el agua.

El reloj de 46 mm ahora integra aspectos más interesantes, como la posibilidad de avisar a tus contactos de emergencias cuando detecte que has sufrido un accidente o caída. También mejora la precisión del monitoreo de tu estado de salud y optimiza los modos de deporte y sus más de 100 modalidades de entrenamiento, en las que destaca las ramas de ciclismo, golf y trail.

Asimismo, uno de los baluartes del GT Pro siempre fue su autonomía, que en la versión anterior disponía de hasta 14 días de uso y ahora extiende su capacidad hasta los 21 días con una sola carga. Además, es compatible con smartphones que se basan en el sistema operativo iOS y Android.

Adicionalmente, junto al estreno del modelo GT 6 Pro, también se presentó la variante base del dispositivo. El nuevo Huawei Watch GT 6 es una alternativa que ofrece acabados de acero inoxidable y funcionalidades de monitoreo de salud y deportes más recortadas en cuanto a potencia y precisión de sus resultados y análisis.

Disponibilidad

En cuanto a su disponibilidad en el mercado local, el equipo ya aparece disponible en la web de la marca y se encuentra con precios que van desde los S/. 999.

