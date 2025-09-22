Huawei Watch GT 6 Pro es oficial: 21 días de batería, titanio aeroespacial, salud emocional y más

El dispositivo incorpora cristal de zafiro. Foto: Martin Reyes / La República | El dispositivo incorpora cristal de zafiro. Foto: Martin Reyes / La República | El dispositivo incorpora cristal de zafiro. Foto: Martin Reyes / La República

Huawei se ha convertido, en la actualidad, en la marca de wearables que más presencia tiene en la industria global. De hecho, ha superado a Apple con su cuota de mercado más reciente y el mérito recae en los productos innovadores que desarrollan constantemente. El pasado 19 de septiembre, llevaron a cabo en la ciudad de París su último evento de lanzamiento global de relojes inteligentes, que tuvo como protagonistas a la renovada serie GT y Ultimate. ¿Qué encontramos? Te contamos a detalle lo que vimos de primera mano con su modelo GT 6 Pro.

Huawei Watch GT 6 Pro: principales características

Sin duda alguna, uno de los modelos que tiene más popularidad en el catálogo de smartwatch de Huawei y que fue de los más esperados para este año es el Watch GT 6 Pro. Para esta generación, encontramos un equipo con panel AMOLED de 1.47 pulgadas y 3.000 nits de brillo, por lo que resulta ser más grande y ofrece más iluminación que su antecesor.

En cuanto al diseño, posee cristal de zafiro y el cuerpo está elaborado con titanio de grado aeroespacial, para garantizar un gadget realmente ligero, resistente y con acabados premium. A eso se le suma la protección IP69 contra el agua.

El reloj de 46 mm ahora integra aspectos más interesantes, como la posibilidad de avisar a tus contactos de emergencias cuando detecte que has sufrido un accidente o caída. También mejora la precisión del monitoreo de tu estado de salud y optimiza los modos de deporte y sus más de 100 modalidades de entrenamiento, en las que destaca las ramas de ciclismo, golf y trail.

Asimismo, uno de los baluartes del GT Pro siempre fue su autonomía, que en la versión anterior disponía de hasta 14 días de uso y ahora extiende su capacidad hasta los 21 días con una sola carga. Además, es compatible con smartphones que se basan en el sistema operativo iOS y Android.

Adicionalmente, junto al estreno del modelo GT 6 Pro, también se presentó la variante base del dispositivo. El nuevo Huawei Watch GT 6 es una alternativa que ofrece acabados de acero inoxidable y funcionalidades de monitoreo de salud y deportes más recortadas en cuanto a potencia y precisión de sus resultados y análisis.

Disponibilidad

En cuanto a su disponibilidad en el mercado local, el equipo ya aparece disponible en la web de la marca y se encuentra con precios que van desde los S/. 999.