Lanzan el smartwatch más extremo: tecnología de submarinos, sumergible a 150 metros y utiliza eSIM

Huawei se ha posicionado como la marca de wearables que más presencia tiene en ese segmento a nivel global. En los últimos meses, viene superando a Apple en cuota de mercado desde diversas regiones y todo se debe gracias a sus productos que destacan en múltiples apartados técnicos, así como sus innovaciones nunca antes vistas en sus competidores. Este último 19 de septiembre, en la ciudad de París, lanzaron su renovado ecosistema de relojes inteligentes, que resaltó al Huawei Watch Ultimate 2 como su dispositivo más potente, versátil y elegante. ¿Qué ofrece? Te compartimos todo lo que vimos de primera mano.

Huawei Watch Ultimate 2: potencia al descubierto

El modelo estrella de este lanzamiento del catálogo de smartwatch de Huawei es el Watch Ultimate 2. Para esta nueva generación, se tiene un equipo con panel AMOLED LTPO 2.0 de 1.5 pulgadas y 3.500 nits de brillo, más grande y dispone más iluminación que su versión previa. Sobre su diseño, se elaboró en cristal de zafiro y el cuerpo con un metal líquido a base de circonio y titanio de grado aeroespacial. A eso se le suma la resistencia ISO 22810 para 20 ATM contra el agua, que se traduce en la capacidad de sumergirlo a 150 metros de profundidad, tanto en agua dulce como salada.

Asimismo, dispone de hasta 5 días de uso con una sola carga y 11 días en modo ahorro de batería. Además, es compatible con smartphones que se basan en el sistema operativo iOS y Android y su nuevo sistema de antena optimiza las señales de uso de la red para optimizar el rendimiento, ya sea con llamadas eSIM o navegación.

El reloj también puede avisar a tus contactos de emergencia si detecta que tuviste un accidente o caída y, si estás en una montaña, el monitoreo de altitud te alertará cuando reconozca los síntomas del mal de altura.

También mejora la precisión del monitoreo de tu estado de salud y optimiza los modos de deporte con sus funciones de entrenamiento. Para este equipo, destaca la posibilidad de desbloquear herramientas orientadas al buceo. A ello se le suma que utiliza tecnología de minisonar para enviar mensajes bajo el agua, una facultad que garantiza una comunicación fluida y segura para casos de emergencias. Ese sistema de navegación y detección subacuática basado en ondas sonoras posibilita que el usuario traslade información con un alcance de 30 metros a otros dispositivos asociados.

Por otro lado, fuera de las capacidades de análisis de condición de salud que ya encontramos en su ecosistema de relojes, a este modelo también se le incorpora la tecnología X-Tap, el sistema multisensor capaz de medir métricas de salud, como ECG, PPG, SpO2 y presión arterial, desde la colocación de la yema del dedo en un sensor ubicado en la zona lateral del equipo.

Disponibilidad

En cuanto a su disponibilidad en el mercado de Perú, el smartwatch ya aparece disponible en la web de la marca y se encuentra con precios que van desde los S/. 1.999.