Sociedad

Resultados del examen de admisión SENCICO 2026-I: lista oficial de ingresantes y puntajes del 9 de noviembre

El examen consta de 50 preguntas y para ser admitido se requiere un puntaje mínimo de 54. Sencico ofrece carreras técnicas en áreas como administración de obras y diseño.

Sencico llevará a cabo un examen de admisión este domingo 9 de noviembre. Foto: Composición LR
Sencico llevará a cabo un examen de admisión este domingo 9 de noviembre. Foto: Composición LR

Este domingo 9 de noviembre se llevará a cabo el examen de admisión 2026-I del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico). Asimismo, los postulantes podrán revisar los resultados de ingreso a la Escuela Superior Técnica de Sencico en la modalidad de primera opción.

Cabe precisar que este proceso de admisión es organizado por la entidad pública adscrita al Ministerio de Vivienda. Asimismo, se realiza a nivel nacional en las ciudades de Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Trujillo, Ayacucho, Tacna, Huancayo, Iquitos, Cajamarca, Pucallpa y Puno.

PUEDES VER: Sencico ofrece carreras técnicas gratis en Lima y regiones: ¿cómo postular y hasta cuándo hay plazo?

Resultados del examen de admisión Sencico 2026-I

Todos los postulantes podrán consultar los resultados del examen de admisión 2026-I del Sencico a través de su página web. Para verificar el puntaje y consultar la lista de ingresantes, sigue estos pasos:

  • Ingresa a https://sisweb.sencico.gob.pe
  • Ingresar el número de DNI del postulante
  • Ubicar la opción 'Ver resultados' disponibles a las 9 de la noche.

PUEDES VER: Resultados de examen de admisión SENCICO 2025-II: aquí lista de ingresantes y puntaje por modalidad de estudio

¿Cómo es el Examen de Admisión de Sencico?

El examen de admisión de Senico consta de 50 preguntas en total, cada una con un valor de 2 puntos por respuesta correcta y sin penalización por errores. Para ser admitido, los postulantes deben alcanzar un puntaje mínimo de 54 puntos, siendo el ingreso determinado por orden de mérito, lo que implica que quienes obtengan los mejores puntajes tendrán prioridad en la admisión.

La estructura del examen se divide en seis áreas: Razonamiento Verbal, con 10 preguntas, Razonamiento Matemático, con 20 preguntas, y otras secciones de Cultura General, Historia del Perú y del Mundo, Geografía del Perú y del Mundo, y Educación Cívica, con 5 preguntas cada una.

¿Qué carreras ofrece Sencico?

Sencico ofrece una variedad de carreras técnicas enfocadas en el sector de la construcción y el diseño, entre las que se destacan:

  • Administración de Obras de Construcción Civil
  • Dibujo Digital aplicado a la Construcción
  • Geomática
  • Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto
  • Edificaciones
  • Diseño de Interiores, Topografía y Geodesia

¿Qué es Sencico?

Sencico, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se distingue por su dedicación a potenciar las capacidades y competencias de los profesionales en el sector de la construcción. Su misión principal es fortalecer las habilidades de los trabajadores del sector, construcción y saneamiento, establecer normas técnicas y realizar investigaciones para aumentar la competitividad de la industria.

Esta organización no solo se enfoca en la capacitación del personal de la construcción, sino que también realiza evaluaciones de sistemas constructivos innovadores. Además, Sencico juega un papel esencial al proponer normativas que impulsan el desarrollo del sector, contribuyendo así al incremento de la productividad empresarial y a la mejora de la calidad de vida de la población.

