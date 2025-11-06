HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Fútbol, fiesta y valores: así se vivió la Cuarta Copa Ocho Sur en Ucayali

Evento reunió a comunidades de Nueva Requena en un espacio que fortaleció la unión, la amistad y el amor por el deporte.

La IV Copa Ocho Sur unió a comunidades enteras en una sola pasión: el deporte. Fuente: Difusión.
La IV Copa Ocho Sur unió a comunidades enteras en una sola pasión: el deporte. Fuente: Difusión.

El deporte es más que solo competencia, refleja también unión, bienestar y alegría. En entornos naturales como los de Ucayali, cada encuentro deportivo se convierte en una oportunidad para compartir, liberar energías y fortalecer los lazos que unen a las comunidades.

En este contexto, desde hace varios años, Ocho Sur impulsa un espacio de integración a través del deporte.

Cuarta Copa Ocho Sur: deporte y unión

Por cuarto año consecutivo, se celebró la Cuarta Copa Ocho Sur en el distrito de Nueva Requena, Ucayali. Este evento deportivo—esperado con ansías por las comunidades vecinas—es una oportunidad para disfrutar, compartir y demostrar su talento en el campo de juego.

Por varias semanas, 17 equipos de varones y mujeres de las comunidades vecinas de Ocho Sur, participaron en competencias intensas de fútbol. Las canchas de los caseríos se convirtieron en zonas donde reinaron el respeto y el compañerismo.

La Copa Ocho Sur es una fiesta de valores, alegría, unidad de los pueblos, para el disfrute de la familia, de los niños, para resaltar el respeto y el trabajo en equipo, la excelencia y la perseverancia para lograr las metas”, señaló Alfonso Morante, Directivo de Ocho Sur.

<em>Varones y mujeres de 17 equipos dejaron toda su pasión en la cancha. Fuente: Difusión.</em>

Varones y mujeres de 17 equipos dejaron toda su pasión en la cancha. Fuente: Difusión.

La emoción se vivió en cada minuto, hasta las finales femeninas y masculinas. Cada encuentro estuvo lleno de espíritu deportivo y dedicación; resaltando la importancia del deporte para promover un estilo de vida saludable.

Invitados que motivaron a la comunidad

Esta cuarta edición contó con la presencia de destacados invitados que animaron y motivaron a los participantes. Entre ellos, German Leguía, ex jugador de Sport Boys; Sergio “Checho” Ibarra, exfutbolista argentino; y la cantante de tecno cumbia Ruth Karina.

Quiero felicitar a la empresa Ocho Sur por esta iniciativa de fomentar el deporte”, expresó Ruth Karina, destacando su compromiso social.

Mientras se espera con entusiasmo la quinta edición, la Copa Ocho Sur refleja que el deporte sigue siendo una celebración que une corazones, fortalece valores y resalta el espíritu de toda una comunidad.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
Ucayali: Instalan la Guardia Indígena para enfrentar al crimen organizado

Ucayali: Instalan la Guardia Indígena para enfrentar al crimen organizado

LEER MÁS
Yurúa, la comunidad indígena que defiende el bosque de las garras del narcotráfico

Yurúa, la comunidad indígena que defiende el bosque de las garras del narcotráfico

LEER MÁS
Emergencia ambiental en Ucayali: derrame de cisterna cargada de aceite de palma contamina río Huacamayo

Emergencia ambiental en Ucayali: derrame de cisterna cargada de aceite de palma contamina río Huacamayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Banda de adultos mayores roba más de S/6.000 en productos de skincare en botica de San Miguel

Banda de adultos mayores roba más de S/6.000 en productos de skincare en botica de San Miguel

LEER MÁS
Congreso busca restringir el tránsito total de motocicletas en los distritos declarados en emergencia de Lima y Callao

Congreso busca restringir el tránsito total de motocicletas en los distritos declarados en emergencia de Lima y Callao

LEER MÁS
Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro de Defensa de Rusia sugiere a Putin a activar pruebas nucleares de inmediato frente a amenaza de Estados Unidos

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 5 de noviembre, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025