Fútbol, fiesta y valores: así se vivió la Cuarta Copa Ocho Sur en Ucayali

La IV Copa Ocho Sur unió a comunidades enteras en una sola pasión: el deporte. Fuente: Difusión.

El deporte es más que solo competencia, refleja también unión, bienestar y alegría. En entornos naturales como los de Ucayali, cada encuentro deportivo se convierte en una oportunidad para compartir, liberar energías y fortalecer los lazos que unen a las comunidades.

En este contexto, desde hace varios años, Ocho Sur impulsa un espacio de integración a través del deporte.

Cuarta Copa Ocho Sur: deporte y unión

Por cuarto año consecutivo, se celebró la Cuarta Copa Ocho Sur en el distrito de Nueva Requena, Ucayali. Este evento deportivo—esperado con ansías por las comunidades vecinas—es una oportunidad para disfrutar, compartir y demostrar su talento en el campo de juego.

Por varias semanas, 17 equipos de varones y mujeres de las comunidades vecinas de Ocho Sur, participaron en competencias intensas de fútbol. Las canchas de los caseríos se convirtieron en zonas donde reinaron el respeto y el compañerismo.

“La Copa Ocho Sur es una fiesta de valores, alegría, unidad de los pueblos, para el disfrute de la familia, de los niños, para resaltar el respeto y el trabajo en equipo, la excelencia y la perseverancia para lograr las metas”, señaló Alfonso Morante, Directivo de Ocho Sur.

Varones y mujeres de 17 equipos dejaron toda su pasión en la cancha. Fuente: Difusión.

La emoción se vivió en cada minuto, hasta las finales femeninas y masculinas. Cada encuentro estuvo lleno de espíritu deportivo y dedicación; resaltando la importancia del deporte para promover un estilo de vida saludable.

Invitados que motivaron a la comunidad

Esta cuarta edición contó con la presencia de destacados invitados que animaron y motivaron a los participantes. Entre ellos, German Leguía, ex jugador de Sport Boys; Sergio “Checho” Ibarra, exfutbolista argentino; y la cantante de tecno cumbia Ruth Karina.

“Quiero felicitar a la empresa Ocho Sur por esta iniciativa de fomentar el deporte”, expresó Ruth Karina, destacando su compromiso social.

Mientras se espera con entusiasmo la quinta edición, la Copa Ocho Sur refleja que el deporte sigue siendo una celebración que une corazones, fortalece valores y resalta el espíritu de toda una comunidad.

[CONTENIDO PATROCINADO]