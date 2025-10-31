HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Detienen a mujer por muerte de su nieta recién nacida: investigan presunto parricidio en Junín

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Sindy Galarza en Palca tras descubrir el cuerpo de su nieta recién nacida enterrado en un descampado. La madre de la menor, de 15 años, habría dado a luz prematuramente

Detienen a mujer por muerte de su nieta recién nacida: investigan presunto parricidio en Junín
Detienen a mujer por muerte de su nieta recién nacida: investigan presunto parricidio en Junín | Foto: composición LR/Difusión.

El 28 de octubre, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Sindy Jessica Galarza Huaynates (30) en el distrito de Palca, provincia de Tarma, Junín, tras el hallazgo sin vida de su nieta recién nacida. Según las primeras diligencias, días antes la acusada habría enterrado el cuerpo de la neonata en un descampado localizado en el sector de Huacracán. Aunque la versión inicial, dada por la principal sospechosa de la muerte, indica que la bebé nació sin signos vitales, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, incluyendo un presunto encubrimiento y participación directa en el fallecimiento de la menor.  

Mujer es la principal sospechosa de muerte de su nieta recién nacida

Según la versión inicial, una adolescente de 15 años, hija de Sindy Galarza, dio a luz a la menor prematuramente con cinco meses de gestación, quien nació sin signos vitales producto de complicaciones de la madre tras sufrir un accidente en motocicleta. Días antes de la detención, las autoridades habrían sido alertadas de que una mujer se encontraba enterrando el cuerpo de una recién nacida en un descampado en el sector de Huacracán.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Madre busca a su hijo desaparecido desde hace 6 meses en Tingo María tras ir a cumpleaños con su padre: "Mi pareja apareció fallecido"

lr.pe

Tras recibir la denuncia, los agentes de la PNP se dirigieron al domicilio de la abuela de la víctima, quien relató que su hija ingresó al baño de la casa, donde se llevó a cabo el parto de la neonata y, poco después del nacimiento, falleció. Posteriormente, la detenida reconoció que envolvió el cuerpo de su nieta en una toalla y lo trasladó a un terreno baldío en las afueras del distrito de Palca, donde lo cubrió con una caja de cartón y enterró. Según Galarza, su hija no le habría comunicado que estaba embarazada.

La excavación policial en el lugar del enterramiento permitió hallar la caja con el cuerpo de la niña, envuelto en una toalla color rosada. Tras los hechos, los oficiales informaron al fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma, Elías Revilla Zambrano, quien inició las investigaciones para resolver el caso.

Casi 40.000 menores de edad se convirtieron en madres en 2024

Según el Ministerio de Salud, desde hace 11 años se registran al menos 30.000 casos anuales de niñas y adolescentes que se convierten en madres en Perú. Solo en 2024, se reportaron 39.308 partos de peruanas de entre 0 a 19 años en el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV).

Cabe destacar que Lima fue la ciudad con la mayor cantidad de nacimientos en adolescentes, con 6.235 alumbramientos el año anterior, y fue la única región con un parto de una menor de entre 0 y 10 años. Además de la capital, Loreto, Piura, La Libertad y Cajamarca registran los mayores casos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paciente amenaza y toma como rehén a obstetra en centro de salud de Junín: buscaba enviar "un mensaje urgente"

Paciente amenaza y toma como rehén a obstetra en centro de salud de Junín: buscaba enviar "un mensaje urgente"

LEER MÁS
Tres inventos ‘Made in Perú’ que aportan en educación y salud

Tres inventos ‘Made in Perú’ que aportan en educación y salud

LEER MÁS
Perrito se resiste a ser rociado con agua bendita en ceremonia masiva de mascotas y redes estallan: "No quiero, mamá"

Perrito se resiste a ser rociado con agua bendita en ceremonia masiva de mascotas y redes estallan: "No quiero, mamá"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS
Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

LEER MÁS
Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hombres mientras comían

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hombres mientras comían

LEER MÁS
Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025