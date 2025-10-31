Detienen a mujer por muerte de su nieta recién nacida: investigan presunto parricidio en Junín

El 28 de octubre, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Sindy Jessica Galarza Huaynates (30) en el distrito de Palca, provincia de Tarma, Junín, tras el hallazgo sin vida de su nieta recién nacida. Según las primeras diligencias, días antes la acusada habría enterrado el cuerpo de la neonata en un descampado localizado en el sector de Huacracán. Aunque la versión inicial, dada por la principal sospechosa de la muerte, indica que la bebé nació sin signos vitales, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, incluyendo un presunto encubrimiento y participación directa en el fallecimiento de la menor.

Mujer es la principal sospechosa de muerte de su nieta recién nacida

Según la versión inicial, una adolescente de 15 años, hija de Sindy Galarza, dio a luz a la menor prematuramente con cinco meses de gestación, quien nació sin signos vitales producto de complicaciones de la madre tras sufrir un accidente en motocicleta. Días antes de la detención, las autoridades habrían sido alertadas de que una mujer se encontraba enterrando el cuerpo de una recién nacida en un descampado en el sector de Huacracán.

Tras recibir la denuncia, los agentes de la PNP se dirigieron al domicilio de la abuela de la víctima, quien relató que su hija ingresó al baño de la casa, donde se llevó a cabo el parto de la neonata y, poco después del nacimiento, falleció. Posteriormente, la detenida reconoció que envolvió el cuerpo de su nieta en una toalla y lo trasladó a un terreno baldío en las afueras del distrito de Palca, donde lo cubrió con una caja de cartón y enterró. Según Galarza, su hija no le habría comunicado que estaba embarazada.

La excavación policial en el lugar del enterramiento permitió hallar la caja con el cuerpo de la niña, envuelto en una toalla color rosada. Tras los hechos, los oficiales informaron al fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma, Elías Revilla Zambrano, quien inició las investigaciones para resolver el caso.

Casi 40.000 menores de edad se convirtieron en madres en 2024

Según el Ministerio de Salud, desde hace 11 años se registran al menos 30.000 casos anuales de niñas y adolescentes que se convierten en madres en Perú. Solo en 2024, se reportaron 39.308 partos de peruanas de entre 0 a 19 años en el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV).

Cabe destacar que Lima fue la ciudad con la mayor cantidad de nacimientos en adolescentes, con 6.235 alumbramientos el año anterior, y fue la única región con un parto de una menor de entre 0 y 10 años. Además de la capital, Loreto, Piura, La Libertad y Cajamarca registran los mayores casos.

