México

Temblor en México hoy, miércoles 27 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Los temblores en México son registrados por el Servicio Sismológico Nacional, donde se conoce la magnitud y epicentro.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 24 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 24 de agosto. | Foto: Composición LR

En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es el encargado de monitorear y registrar los movimientos telúricos, publicando informes y actualizaciones en tiempo real con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora. Estos son fundamentales para registrar la actividad sísmica y tomar medidas preventivas.

La ubicación de México dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico lo hace una de las zonas con mayor posibilidad de sismo en todo el mundo. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California son estados en los que suelen pasar la gran parte de los temblores que se registran anualmente.

El piloto mexicano 'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para 2026

lr.pe

¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, miércoles 27 de agosto?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.

María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" es internada de emergencia a los 78 años

lr.pe

¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La intensa actividad sísmica en México se debe a su posición, localizada en el cruce de cinco placas tectónicas en constante movimiento: la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico, la Placa de Cocos, la Placa de Rivera y la Placa del Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica genera una liberación constante de energía, que se liberan en forma de ondas sísmicas, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado una de los países con más actividad sísmica y volcánica en todo el planeta.

Adolescente recolectora de basura festeja sus 15 años a lo grande en México: a su primera fiesta no asistieron los invitados

lr.pe

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Luego de cada informe sobre un sismo en México, las autoridades federales y estatales ejecutan los respectivos protocolos de seguridad que contemplan:

  • Monitoreo del temblor en tiempo real.
  • Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.
  • Activación de sistemas de alerta temprana.
  • Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, cada 19 de septiembre se realiza el simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio tiene como objetivo reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.

