Judicialidad

Dr. Roberto Huamán Santisteban asumió como Juez Supernumerario del Primer Juzgado Civil de Chiclayo

La juramentación responde al compromiso de la Corte de Lambayeque de fortalecer el despacho judicial civil, enfrentar la carga procesal y asegurar una atención oportuna y transparente a la población.

Con la incorporación de nuevos magistrados, se busca enfrentar la carga procesal y consolidar la confianza. Fuente: Difusión.
Con la incorporación de nuevos magistrados, se busca enfrentar la carga procesal y consolidar la confianza. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo el acto de juramentación del Dr. Roberto Juan Huamán Santisteban, quien asumió funciones como juez supernumerario del Primer Juzgado Civil de Chiclayo.

La juramentación se realizó la mañana del 30 de setiembre de 2025, en el despacho del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 001181-2025-P-CSJLA/PJ, de fecha 29 de setiembre de 2025.

Con esta juramentación, la Corte reafirma su compromiso de garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de impartición de justicia, fortaleciendo la atención oportuna a la ciudadanía en los procesos civiles de la jurisdicción de Chiclayo.

Asimismo, la Presidencia de la Corte destacó que la incorporación de nuevos magistrados en condición de supernumerarios constituye un respaldo esencial para enfrentar la carga procesal, mantener la celeridad en la tramitación de los expedientes y consolidar la confianza de la población en un servicio judicial accesible y transparente.

