Judicialidad

Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

En entrevistas a medios regionales, el presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, defendió la transparencia de su gestión, subrayó su trayectoria limpia y anunció avances que fortalecen el servicio de justicia.

Durante su intervención, resaltó importantes logros de su gestión. Fuente: Difusión.
Durante su intervención, resaltó importantes logros de su gestión. Fuente: Difusión.

En aras de la transparencia y de una política de puertas abiertas a los medios de prensa, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, brindó entrevistas a los medios de comunicación de la región, donde reafirmó la transparencia que caracteriza a su gestión, deslindó injerencias en el concurso de plazas indeterminadas y destacó importantes avances institucionales.

Durante su intervención, el magistrado fue enfático al señalar que la Presidencia no ha tenido injerencia alguna en el concurso público de plazas indeterminadas, precisando que este proceso es conducido por un jurado conformado por representantes de la Corte, de la Gerencia y de las unidades administrativas competentes.

“Ni la Presidencia ha formulado el examen, ni ha tenido participación en su desarrollo, ni menos en los resultados”, subrayó.
Asimismo, aclaró que aún no existen ganadores, ya que el proceso continúa con la revisión de currículos, y desmintió que personal de confianza haya obtenido el máximo puntaje. Informó que 26 postulantes alcanzaron notas sobresalientes entre 18 y 20, incluyendo profesionales de Jaén y del Módulo Penal.

El Dr. Bravo Llaque lamentó la difusión de información falsa que pretende dañar la imagen institucional sin sustento alguno y anunció que se adoptarán medidas correctivas frente a quienes filtren versiones alejadas de la verdad.

Trayectoria impecable y respeto a la institucionalidad

En defensa de su honor y trayectoria, recordó sus 23 años de servicio como magistrado, sin sanciones ni quejas declaradas fundadas, así como su labor académica como docente universitario, profesor de la Academia de la Magistratura y participante en cursos internacionales.

“No tengo nada de qué avergonzarme. Mi conciencia y mi trayectoria están limpias”, enfatizó, reiterando que la actual gestión se sostiene en la transparencia, la legalidad y el respeto a la dignidad de las personas.

Avances de gestión

El presidente de la Corte también destacó logros recientes, entre ellos:

  • La cesión en uso de camionetas por parte del Gobierno Regional de Lambayeque, que hoy permiten reforzar las notificaciones en zonas alejadas.
  • El avance del Proyecto San José, cuyo expediente técnico se encuentra en evaluación tras la apertura pública de sobres, para iniciar la construcción en 2026.
  • La elaboración del expediente técnico para los nuevos juzgados de familia.
  • La próxima inauguración, el 16 de octubre, del Laboratorio de Criminalística en la Unidad de Flagrancia.

Con estas declaraciones, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirmó el compromiso de su gestión con la cero corrupción, la transparencia, la defensa de la institucionalidad y el fortalecimiento del servicio de justicia, garantizando una gestión al servicio de las personas.

