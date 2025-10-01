HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Módulo de violencia capacita en abordaje psicológico infantil en casos de violencia de género

La jornada académica, dirigida a operadores de justicia, buscó fortalecer el enfoque especializado y sensible en la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y de género.

El evento incluyó ponencias sobre técnicas de entrevista y valoración de riesgo. Fuente: Difusión.
El evento incluyó ponencias sobre técnicas de entrevista y valoración de riesgo. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de reforzar las competencias de los operadores de justicia en la atención de casos de violencia familiar, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló la jornada académica presencial “Abordaje en violencia de género, enfocado en la psicología infantil”.

El evento fue inaugurado por la administradora del Módulo, abogada Blanca Cavero Laca, quien destacó la importancia de la capacitación continua para brindar una atención especializada, oportuna y con sensibilidad hacia las víctimas de violencia.

La ponencia principal estuvo a cargo del Mg. Jeyner Smith Placencia Montalvo, psicólogo del equipo multidisciplinario del Módulo, quien expuso sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género y la necesidad de abordarlas con un enfoque de género e interseccionalidad, tomando en cuenta las diversas realidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes.

El especialista resaltó la importancia de aplicar técnicas de entrevista adecuadas, forense, semiestructurada o clínica, para evitar la revictimización y, al mismo tiempo, obtener información clave en un marco de respeto y protección de los derechos de los menores. Asimismo, explicó la utilidad de las fichas de valoración de riesgo, que permiten identificar factores de vulnerabilidad y, a la par, reconocer los factores de protección que contribuyen a la recuperación de las víctimas.

Con este tipo de actividades, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia familiar y de género, promoviendo espacios de formación que fortalecen una administración de justicia más especializada, cercana y al servicio de las personas en situación de vulnerabilidad.

