Visa a EE.UU: ¿quiénes deben pagar la nueva tarifa de US$ 435 y cómo es el proceso desde este 1 de octubre?

Este aumento en el costo corresponde a la implementación de una nueva tarifa de US$ 250 llamada “Tarifa de Integridad de Visa” para todos los solicitantes de visas de no inmigrante a Estados Unidos.

Visa a Estados Unidos: ¿cómo es el proceso con la nueva tarifa?
Visa a Estados Unidos: ¿cómo es el proceso con la nueva tarifa? | Composición LR

Estados Unidos anunció que a partir de este 1 de octubre se implementará el pago adicional de US$250 para todos aquellos que soliciten visas de no inmigrante al país norteamericano. Esto como parte de una tarifa denominada "Tarifa de Integridad de Visa", un nuevo impuesto incluido en el megaproyecto de ley de Donald Trump.

Este incremento eleva el costo del permiso de entrada al país norteamericano a US$435. En este sentido, muchos peruanos se han preguntado para quiénes aplica este nueva tarifa y cómo será el proceso a partir de la fecha.

¿Quiénes deben pagar la nueva tarifa de la visa a Estados Unidos?

Esta medida impactará a quienes deseen obtener un permiso temporal para ingresar al país, como estudiantes de intercambio, turistas, trabajadores temporales o por negocio (B-1/B-2). No obstante, estarán exentos quienes posean pasaportes de países que no requieren visa para entrar a Estados Unidos y quienes viajan al país mediante el Programa de Exención de Visa (VWP), el cual autoriza el ingreso por un máximo de 90 días a turistas y personas que viajan por negocios, siempre que pertenezcan a nacionalidades elegibles, posean un pasaporte electrónico y obtengan previamente una aprobación ESTA.

El pago de la tarifa se realiza al momento de la emisión de la visa, sin considerar exenciones para solicitantes de bajos ingresos. Las posibilidades de reembolso son mínimas y solo aplican en circunstancias excepcionales, lo que destaca la obligatoriedad del cobro. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también cuenta con la autoridad para ajustar este cargo en el futuro, conforme a las disposiciones federales.

¿Cómo obtener una visa no inmigrante para Estados Unidos?

El proceso para solicitar una visa de no inmigrante sigue siendo, en esencia, el mismo, con especial atención en completar correctamente tanto los pasos digitales como los presenciales:

  • Elegir el tipo de visa que corresponda según el motivo del viaje.
  • Llenar en línea el formulario DS-160.
  • Registrarse en el portal consular creando una cuenta personal.
  • Proporcionar la información solicitada y elegir un centro de recojo de documentos.
  • Pagar los aranceles aplicables, que en la mayoría de los casos ascienden ahora a 435 dólares estadounidenses.
  • Agendar y asistir a una entrevista en persona en la embajada o consulado correspondiente.

Todos los pagos realizados son obligatorios y no se reembolsan, independientemente del resultado de la solicitud. Los montos pueden abonarse en efectivo en lugares autorizados (con un tiempo de procesamiento de hasta dos días hábiles) o mediante tarjeta de crédito.

¿Cuáles son las causas de rechazo de la visa de EE.UU.?

  • Rechazo con marca 214(b): el solicitante no cumplió con los requisitos para obtener la visa según los términos de la legislación sobre inmigrantes de Estados Unidos.
  • Rechazo con marca 221(g): se indicarán las acciones adicionales que el solicitante debe realizar para continuar con su trámite. La carta de rechazo señalará las instrucciones para completar los pasos pendientes. No se pagará el arancel de la solicitud.

