La trata de personas se expande en redes sociales y juegos en línea: se registra 6 víctimas diarias

Tratantes captan a sus víctimas a través de chats de videojuegos conocidos como FreeFire, Roblox y Minecraft. Foto: LR

Tratantes captan a sus víctimas a través de chats de videojuegos conocidos como FreeFire, Roblox y Minecraft. Foto: LR

Las redes sociales son uno de los principales mecanismos de captación de víctimas de trata de personas, a través de publicaciones anónimas que ofrecen sueldos irreales. Este riesgo se ha expandido al mundo de los videojuegos en línea y chats de streaming como Free Fire, Roblox, FIFA o Minecraft, según el estudio “Entre la Precariedad y la Búsqueda de Prosperidad” de Promsex.

Esta investigación, que analizó más de 32.000 anuncios en redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, revela que las redes sociales son uno de los principales mecanismos de captación de menores, a través de publicaciones anónimas que ofrecen sueldos elevados, ocultan información sobre los supuestos empleadores y redirigen a comunicaciones vía WhatsApp.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

El patrón común es la urgencia en la contratación, expresada en frases como “trabajo inmediato”, “dinero rápido” o “disponibilidad urgente”. Lo grave es que también ha ingresado al mundo de los videojuegos en línea y chats de streaming, espacios con menor regulación que exponen particularmente a adolescentes.

“La evidencia recogida confirma que las mujeres jóvenes son el grupo más expuesto. Factores como la precariedad laboral o la violencia intrafamiliar podrían incrementar su vulnerabilidad, lo que facilita modalidades de captación como, por ejemplo, el ‘enamoramiento digital’”, se lee en el estudio.

Regiones afectadas

De acuerdo al informe, una de las regiones más afectadas es Piura, donde se encuentra el 90% de las mujeres que caen en los anuncios de Facebook con frases como “ayuda económica solo para mujeres” o “dama de compañía con traslado incluido”. Mientras que en Madre de Dios, las publicaciones están asociadas a la minería ilegal, bares y discotecas, ofreciendo traslado y alojamiento como ganchos de captación.

En Lima, se concentran los anuncios más peligrosos, con hasta tres criterios de riesgo simultáneos.

Sobre el tema, Flor Huayana, coordinadora de Fortalecimiento de Capacidades de Promsex, indicó que la trata de personas ha cambiado en su forma de operar y que ya no es como antes, cuando se secuestraba a las víctimas. Ahora, advirtió que la captación ocurre a través de anuncios en Facebook, chats de videojuegos o incluso promesas de ayuda.

Explicó que, además de las tradicionales ofertas laborales engañosas, se han identificado nuevas modalidades de captación que incluyen promesas de apoyo educativo, entrega de útiles escolares o incluso ofrecimientos de protección. “Apenas te contactas o les escribes mostrando interés en la oferta, responden de forma inmediata. También hemos detectado que están utilizando inteligencia artificial para crear perfiles falsos y anuncios atractivos”, señaló Huayana.

Ante este grave problema, solicitaron que el Estado incorpore medidas específicas de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en las escuelas a nivel nacional y que ponga en marcha políticas públicas efectivas para erradicar la trata de personas en el país.

PUEDES VER: Balean a chofer de la empresa Santa Catalina en SJL y suspenden operaciones tras ataque

Mínima inversión para la lucha contra la trata

Según el Ministerio Público, más de 13.600 víctimas han sido registradas desde 2020, es decir, casi seis personas afectadas cada día, pese a esta cifra, en 2024 se asignaron solo 2.6 millones de soles para combatir este delito. Este monto es insuficiente, sobre todo cuando se compara con el presupuesto del Congreso, que en la última década ha superado los S/1.400 millones de soles, y los S/9.5 millones, que se destinan solo para el seguro médico de sus miembros en 2025.

Sobre el tema, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que el presupuesto ejecutado para la trata en 2024 representa apenas el 0.001% del Presupuesto General de la República, lo que equivale a solo 0.076 soles por persona al año. Este dato, sostuvo, evidencia la baja prioridad que el Estado le otorga a un crimen que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, los grupos más vulnerables.

Además, explicó que, aunque el presupuesto inicial para la lucha contra la trata de personas en 2024 fue de 21.8 millones de soles, este fue recortado a solo 11 millones, y finalmente, solo se ejecutaron 2.6 millones. También, de los 42 servicios contemplados en la Política Nacional contra la Trata de Personas, apenas 12 contaron con financiamiento específico.

Pese a que la Ley 28950, modificada en 2019 por la Ley 30925, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe coordinar con el Ministerio del Interior para implementar un programa multisectorial para combatir este delito, esta obligación legal sigue sin cumplirse. Y es que el plazo para su implementación era de 180 días, pero ya han transcurrido más de 2.300 días sin avances significativos.

