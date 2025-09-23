Existen personas que en algún momento de su vida han soñado con su expareja, aquella persona con la que en algún momento compartieron su vida. Precisamente, La República conversó con el psicólogo experto en parejas, doctor Iván La Rosa, para que pueda explicar cuál es el motivo por el cual algunos siguen soñando con el o la ex.

La Rosa es actualmente docente de la carrera de Psicología en la Universidad Científica del Sur, y detalla que, dependerá sobre si el sueño es único o incurre en dos, tres o incluso más tiempo. Además, ofrece recomendaciones para tratar de evitar soñar con esa ex relación.

¿Por qué sueño con mi expareja? Psicólogo lo explica

"Soñar con una pareja puede ser un tema no resuelto o quizás la otra, una necesidad de poder cerrar ese tema", según lo precisa el especialista, soñar con una expareja podría ser significado de que no se cerró un tema con aquella persona.

Además, sostuvo que se pueden deber otros diversos factores, como el tiempo de aquella separación o el término en medio de conflictos.

"Hay que ver qué cosa ha pasado en la vida de la persona últimamente, y qué tiempo se separó de esa ex, o de ese ex. Porque si se separó hace cinco años y ha tenido dos, tres parejas de repente, no es algo vivencial reciente. Algo está pasando en la persona que revive ese inconsciente, por alguna conversación que tuvo, de repente se ha enterado de que el ex está en malas condiciones, o que se divorció. Entonces hay una serie de palabras, asociaciones, de ideas que pueden estar fomentando ese sueño", comentó Iván La Rosa.

¿Puedo borrar los recuerdos que tuve con mi expareja?

Unas de las preguntas frecuentes de quienes pasan por el proceso de olvidar a una expareja, se consulta sobre si es posible borrar aquellos recuerdos vividos.

"Al margen de que sueñes o no, el recuerdo en la memoria no lo puedes olvidar. No es como formatear un disco o un USB. Los recuerdos existen, sí. Siguen contigo de por vida, a no ser que te dé Alzheimer o se te corte en un proceso de sinapsis. Entonces, tú, al estar con una persona que ha tenido experiencias, estás con todas las experiencias de la persona. Quieras o no, la gente compara, sueña, y obviamente el cerebro es un mecanismo de defensa a la presión o a la tensión".

¿Cuándo se debe acudir a un especialista?

En esa línea, sostuvo que, se debería acudir a algún especialista cuando la persona crea que sea necesario. "Cuando llega a perturbar el sueño. Tú puedes soñar hoy para mañana y, bueno, de soñar acá un mes, dos meses, pero ya esa frecuencia, tú mismo dices, ¿cuántas veces he soñado?, se debe acudir a terapia"

Psicólogo brinda recomendaciones para tratar de cerrar el proceso amoroso de una ex relación

Además, La Rosa, explicó, aunque cada caso es distinto, brindó ciertas recomendaciones para quienes constantemente tienen sueños con su expareja. "Mira, cosas sencillas como la aromaterapia que te libera un poco de la carga emocional que tiene. Otro es de repente escribir una carta de adiós a este ex y luego quemarla, algo tan sencillo como eso. Escribir, 'mi querido ex, mi querido Carlitos, José o María...' Escriban desde el punto de vista para cerrar la relación de repente, algo que no hiciste. Porque tampoco es correcto irte a despedirle, no me despedí mal y ahora la voy a buscar o lo voy a buscar para despedirme", comentó el Iván La Rosa.

Asimismo, recomendó que las personas eviten revisar las fotos con su expareja y eliminarlos de las redes sociales de ser posible. "Dormir en un ambiente tranquilo, con una rutina relajante, la lectura ligera, escuchar un tema de música que sea instrumental o música clásica y comenzar a pensar en metas personales", sentenció.