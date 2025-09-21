HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Metropolitano suspende temporalmente su servicio en el Centro de Lima por manifestaciones, anuncia la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció la suspensión parcial y temporal del servicio del Metropolitano en el Centro de Lima debido a la presencia de manifestantes. Usuarios deben tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Cierran estaciones del Metro por protestas en Centro de Lima
Cierran estaciones del Metro por protestas en Centro de Lima | Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este domingo 21 de septiembre que, debido a la presencia de manifestantes en el Cercado de Lima, el servicio del Metropolitano presenta modificaciones temporales. La ruta regular A ha sido desviada por la avenida Alfonso Ugarte, operando con una parada intermedia en ambos sentidos.

En tanto, la ruta regular C solo llegará hasta la estación Central, mientras que las estaciones de las avenidas Emancipación y Lampa, quedan cerradas temporalmente Algunas estaciones del tramo central se encuentran cerradas por seguridad, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y prever rutas alternas.

Suspenden temporalmente servicio del Metropolitano este 20 de setiembre por protestas

Esta medida se dispuso por segunda vez en esta jornada de protestas. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ya había informado que, a causa de las manifestaciones en el Centro de Lima del pasado 20 de septiembre (primer día de movilizaciones), se ordenó también el cierre temporal de estaciones ubicadas en las avenidas Emancipación y Lampa. En esa ocasión, al igual que ahora, se aplicaron desvíos en las rutas regulares A y C del Metropolitano como parte del plan de contingencia para resguardar la seguridad de los usuarios y del personal operativo.

¿Qué es la Marcha de la Generación Z contra Dina Boluarte?

Este 21 de septiembre, en el segundo día de movilizaciones, un gran número de jóvenes se congregó en la Plaza San Martín para expresar su rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. La manifestación surge como respuesta al descontento ciudadano frente a la reforma del sistema de pensiones (AFP), el aumento de la delincuencia y la presunta toma de control de instituciones del sistema de justicia. Aunque se convocó como una marcha pacífica, diversos medios reportaron una fuerte presencia policial en el Centro Histórico de Lima.

