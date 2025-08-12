HOYSuscripcion LR Focus

Publirreportajes

UCV FLEX: estudia sin pausas, trabaja sin límites

Descubre UCV Flex, la nueva modalidad semipresencial de la Universidad César Vallejo diseñada para personas que desean estudiar sin dejar de trabajar.

Con solo una sesión presencial a la semana, UCV Flex es ideal para trabajadores, padres y emprendedores. Fuente: Difusión.
Con solo una sesión presencial a la semana, UCV Flex es ideal para trabajadores, padres y emprendedores. Fuente: Difusión.

La Universidad César Vallejo lanza UCV Flex, una innovadora modalidad de estudios de pregrado semipresencial que responde a los cambios en el estilo de vida de miles de peruanos. Dirigido a quienes desean continuar su formación profesional sin dejar de lado sus responsabilidades laborales y familiares, UCV Flex representa un paso firme hacia una educación más inclusiva, flexible y con visión de futuro.

Con clases virtuales en vivo y solo una sesión presencial a la semana, UCV Flex permite que los estudiantes organicen su tiempo de forma eficiente. No existe límite de edad, solo se requiere haber culminado el 5° de secundaria. Esta modalidad ha sido diseñada pensando en los trabajadores, padres de familia, emprendedores y todos aquellos que quieren superarse sin sacrificar su rutina.

La directora del programa SUBE de la UCV, Dra. Verónika Morales Muñoz, comentó sobre la importancia de este nuevo programa, sus beneficios reales y su impacto social.

“Esta modalidad representa un cambio profundo en la manera de entender la educación superior. UCV Flex permite que personas que antes estaban fuera del sistema universitario —por falta de tiempo o recursos— hoy tengan la oportunidad de profesionalizarse sin sacrificar su bienestar. Es inclusión real, con resultados concretos”, expresó.

Carreras con alta demanda y titulación inmediata

UCV Flex incluye las carreras más solicitadas en el mercado laboral y ofrece el Sistema de Titulación Inmediata (STI), lo que facilita un egreso ágil y competitivo. Es una alternativa pensada para personas que buscan mejorar su perfil profesional sin esperar años para alcanzar su título universitario.

Incluye carreras de alta demanda y un Sistema de Titulación Inmediata, favoreciendo así un egreso ágil y competitivo.

Incluye carreras de alta demanda y un Sistema de Titulación Inmediata, favoreciendo así un egreso ágil y competitivo.

Una de las ventajas clave de esta modalidad es el acompañamiento constante de los docentes. A través de plataformas virtuales, los estudiantes acceden a clases en tiempo real, material exclusivo y tutorías que fortalecen su proceso de aprendizaje.

Para acceder a UCV Flex, puedes postular mediante el programa ALFA o rendir el examen de admisión. Ambas opciones están disponibles para quienes desean iniciar una nueva etapa de formación con el respaldo y la experiencia de una universidad comprometida con la transformación social y el desarrollo personal.

Marca tu propio ritmo, sin dejar tus sueños

 UCV Flex es más que una modalidad académica: es una oportunidad para quienes quieren seguir creciendo sin poner en pausa su vida. Es tiempo de avanzar hacia tus metas con una educación que se adapta a ti.

¡No esperes más! Postula al próximo examen de admisión este 24 de agosto. Mayor información aquí: https://somos.ucv.edu.pe/sube/

[PUBLIRREPORTAJE]

