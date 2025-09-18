Organizaciones Indígenas señalan que se movilizarán para este 19 de setiembre debido "al atropello de los derechos humanos, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú". | Foto: composición LR | Vigilante Amazónico LR

Organizaciones Indígenas señalan que se movilizarán para este 19 de setiembre debido "al atropello de los derechos humanos, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú". | Foto: composición LR | Vigilante Amazónico LR

Varias organizaciones indígenas del Perú, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, convocaron una movilización masiva a nivel nacional para este viernes 19 de setiembre. Esta medida de lucha ha sido propuesta debido a la presentación de diversos proyectos de ley en el Congreso de la República y acciones promovidas por diversas autoridades del Estado que atentaría contra sus derechos.

"Vemos con preocupación e indignación que los grupos de poder están atentando contra nuestro derecho a la vida y nuestra propia existencia, y buscan la destrucción de la Amazonía con diversos proyectos de ley y medidas impulsadas por el Ejecutivo y el Congreso de la República", manifestó la AIDESEP, representante de 9 organizaciones indígenas, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Los pueblos indígenas de la Amazonía exigen un rol activo en la COP30

A través de un comunicado, la Asociación señaló que la Comisión Agraria del Congreso impulsa el proyecto de Ley Antiforestal para "favorecer a grupos de palma aceitera con otorgamientos de derechos sin necesidad de autorización de cambio de uso del suelo". Además, recordó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y de la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y señaló que estas medidas "legalizan actividades mineras ilegales y 'legales' en territorios indígenas y áreas sensibles".

También, consideró que la desaprobación de la creación de la Reserva indígena Yavaría Mirim en Loreto "representa un grave atentado contra los hermanos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contanto Inicial (PIACI) por parte de los ministerios".

Convocan movilización para este 19 de setiembre

Las organizaciones indígenas señalan que saldrán a protestar este 19 de setiembre debido a que rechazan diversas acciones de los diversos funcionarios de los poderes del Estado, tales como del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), del Servicio Nacional Forestal (Serfor), del Ministerio del Ambiente (Minam), entre otros.

"Alertamos que las normas antiderechos emitidas por el Congreso y validadas por el Ejecutivo van a generar el incremento de amenazas, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras indígenas que protegen sus territorios frente a economías ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal y organizaciones criminales. Por ello, responsabilizamos a los funcionarios y congresistas de las graves consecuencias que generan dichas políticas y normas que vienen violando nuestros derechos", señaló AIDESEP.

Asimismo, indicó que la manifestación a nivel nacional la llevarán a cabo de manera pacífica ante "el atropello de los derechos humanos, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.