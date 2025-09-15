HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'     
Sociedad

Mujer policía es atropellada cuando intervenía un auto en operativo de fiscalización en Los Olivos

El conductor del vehículo, tras embestir a la agente, se dio a la fuga y no ha podido ser ubicado. La suboficial fue trasladada al Hospital de la Policía con múltiples contusiones.

La mujer policía presentó múltiples contusiones tras ser embestida por la miniván. Foto: Composición LR
La mujer policía presentó múltiples contusiones tras ser embestida por la miniván. Foto: Composición LR

Una suboficial de la Policía de Tránsito, identificada como Luisa Quispe Álvarez (30), fue violentamente atropellada por una miniván durante un operativo en la avenida Próceres de Huandoy, cerca de la avenida Solidaridad, en el límite entre Los Olivos y San Martín de Porres. Tras embestirla, el conductor del vehículo se dio a la fuga, dejando a la agente herida y tendida en la vía pública.

El incidente ocurrió cuando los efectivos policiales se encontraban realizando los controles de los vehículos que transitaban por la zona. En ese momento, la miniván implicada se pasó el semáforo en rojo y embistió con fuerza a la suboficial para, presuntamente, evitar el operativo.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Empresa fachada tenía sicarios en planilla: extorsionadores atentaban contra buses 'Aquarius', 'Naranjitos' y más en Lima Norte

lr.pe

Miniván impacta violentamente contra mujer policía

Tras ser atropellada, la suboficial de segunda recibió ayuda inmediata de serenos del distrito y de la Policía Nacional. Ella fue trasladada en una camioneta del Serenazgo hacia el Hospital de la Policía. Durante el trayecto, la agente policial manifestó sentir mucho dolor y dificultad para respirar. Al llegar al centro médico, los doctores confirmaron que presentaba múltiples contusiones.

Al respecto, un testigo de la zona describió la conducta del chofer de la miniván como "criminal", pues no tuvo reparo al atropellar a la autoridad. "Le pudo haber causado la muerte. Nosotros pedimos que las autoridades sean drásticas en la sanción que reciba este mal chofer", sostuvo. Cabe precisar que el vehículo implicado operaría como colectivo informal.

PUEDES VER: Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

lr.pe

Localizan la miniván en vivienda de propietaria

El vehículo fue localizado por las autoridades en la vivienda de la propietaria, quien indicó que su hijo había estado al volando durante el accidente de tránsito. Además, precisó que luego del incidente, este se dio a la fuga sin dar mayores explicaciones. Hasta el momento, el presunto responsable sigue sin ser ubicado.

La unidad fue llevada a la comisaría de Pro, donde se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. La suboficial Luisa Quispe se encuentra estable y en proceso de recuperación en el hospital. La Policía Nacional está trabajando para localizar al conductor y esclarecer las circunstancias del atropello.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Impactante choque entre auto y mototaxi deja tres heridos en Ate: cámaras registraron accidente

Impactante choque entre auto y mototaxi deja tres heridos en Ate: cámaras registraron accidente

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

LEER MÁS
Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Sociedad

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota