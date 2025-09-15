Mujer policía es atropellada cuando intervenía un auto en operativo de fiscalización en Los Olivos

Una suboficial de la Policía de Tránsito, identificada como Luisa Quispe Álvarez (30), fue violentamente atropellada por una miniván durante un operativo en la avenida Próceres de Huandoy, cerca de la avenida Solidaridad, en el límite entre Los Olivos y San Martín de Porres. Tras embestirla, el conductor del vehículo se dio a la fuga, dejando a la agente herida y tendida en la vía pública.

El incidente ocurrió cuando los efectivos policiales se encontraban realizando los controles de los vehículos que transitaban por la zona. En ese momento, la miniván implicada se pasó el semáforo en rojo y embistió con fuerza a la suboficial para, presuntamente, evitar el operativo.

Miniván impacta violentamente contra mujer policía

Tras ser atropellada, la suboficial de segunda recibió ayuda inmediata de serenos del distrito y de la Policía Nacional. Ella fue trasladada en una camioneta del Serenazgo hacia el Hospital de la Policía. Durante el trayecto, la agente policial manifestó sentir mucho dolor y dificultad para respirar. Al llegar al centro médico, los doctores confirmaron que presentaba múltiples contusiones.

Al respecto, un testigo de la zona describió la conducta del chofer de la miniván como "criminal", pues no tuvo reparo al atropellar a la autoridad. "Le pudo haber causado la muerte. Nosotros pedimos que las autoridades sean drásticas en la sanción que reciba este mal chofer", sostuvo. Cabe precisar que el vehículo implicado operaría como colectivo informal.

Localizan la miniván en vivienda de propietaria

El vehículo fue localizado por las autoridades en la vivienda de la propietaria, quien indicó que su hijo había estado al volando durante el accidente de tránsito. Además, precisó que luego del incidente, este se dio a la fuga sin dar mayores explicaciones. Hasta el momento, el presunto responsable sigue sin ser ubicado.

La unidad fue llevada a la comisaría de Pro, donde se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. La suboficial Luisa Quispe se encuentra estable y en proceso de recuperación en el hospital. La Policía Nacional está trabajando para localizar al conductor y esclarecer las circunstancias del atropello.

