Sociedad

Problemas en Machu Picchu: Contraloría advierte desorden en venta presencial de boletos para ingreso a llaqta

Un equipo de control verificó que no hay personal orientador ni señaléticas para que los visitantes conozcan las rutas y tarifas. Esto perjudica al turismo.

Graves deficiencias halladas por la Contraloría en Cusco.
Graves deficiencias halladas por la Contraloría en Cusco.

Un gran desorden en la atención y la venta presencial de los boletos para el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu, detectó la Contraloría tras visitar la boletería del centro cultural del mismo nombre que está a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Señaló que esta situación perjudica, directamente, la experiencia de visita y repercute de manera negativa en la imagen del servicio brindado en un destino turístico de relevancia mundial.

Los días 25 y 26 de agosto últimos, un equipo de la Contraloría verificó no solo la ausencia de personal orientador sobre las rutas y tarifas sino también la carencia de señalética que contenga disposiciones relevantes sobre el proceso de venta presencial e información básica para los visitantes.

lr.pe

También evidenció fallas en la accesibilidad y atención a visitantes que requieran atención preferencial, incluso no hay intérprete de lengua de señas peruana para los turistas con discapacidad auditiva.

Por otro lado, tras la revisión del libro de reclamaciones, el cual no está en un lugar visible para el público, el equipo de control advirtió la existencia de reclamos por trato inadecuado y ofensivo, que incluyen expresiones de falta de respeto, acusaciones de mentir y presuntos actos discriminatorios por la no aceptación de carnés de estudiante en formato digital o sin fecha de caducidad.

Estas deficiencias revelan también el incumplimiento parcial de las disposiciones establecidas en el protocolo para la atención y venta presencial de tickets de ingreso a la llaqta. En la boletería del centro cultural de Machu Picchu se venden hasta 1.000 boletos de forma diaria y permanente.

Problemas en recaudación

Durante la inspección y el arqueo a la caja del referido centro cultural, realizado el 26 de agosto, se advirtió la falta de medidas de seguridad en la custodia de los fondos recaudados en efectivo, lo que podría ocasionar la pérdida de los recursos públicos por hurto, robo o falsificación.

El equipo de la Contraloría comprobó que la recaudación de los ingresos en efectivo ascendente a S/52.345 (similar a la recaudación de días anteriores) se encontraba en el cajón de un escritorio, ya que la caja fuerte está inoperativa.

Además, la máquina contadora de billetes está descompuesta, no se cuenta con porta valores y en su lugar se utilizan cajitas de cartón con dinero expuesto sobre el mueble o dentro de cajones. Tampoco se dispone de detector de billetes falsos y el traslado del dinero al Banco de la Nación se realiza sin respaldo de seguridad.

