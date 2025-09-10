Alianza para el Progreso se alista para postular en su segunda campaña electoral

Alianza para el Progreso es un partido político peruano fundado el 8 de diciembre de 2001 en Trujillo por César Acuña. Foto: LR

Alianza para el Progreso es un partido político peruano fundado el 8 de diciembre de 2001 en Trujillo por César Acuña. Foto: LR

Alianza para el Progreso (APP) se alista para competir en las elecciones generales de 2026 en su segunda campaña electoral presidencial. El partido, fundado en 2001, ha tenido un papel relevante en la política peruana, sobre todo desde que su líder, César Acuña, fue elegido como gobernador de La Libertad. La agrupación, que se autodenomina como un partido de centro, ha sido asociada en diversos análisis políticos con la centroderecha, con una fuerte inclinación hacia el liberalismo económico y el conservadurismo social.

El fundador y actual presidente de APP es Acuña, quien fue candidato presidencial en 2016 y tiene la intención de postular nuevamente en 2026. Su primer intento por llegar a la presidencia no logró éxito, pero su figura sigue siendo la más destacada dentro del partido. A lo largo de su carrera, ha sido conocido por sus inversiones en educación y su enfoque en el desarrollo regional.

Precandidatos presidenciales y el rumbo para 2026

Hasta el momento, César Acuña es el único precandidato presidencial confirmado por Alianza para el Progreso para las elecciones de 2026. No se ha reportado una contienda interna dentro del partido por la postulación.

Es importante destacar que el partido ha tenido ciertos acercamientos con otras fuerzas políticas de centro y centroderecha, aunque hasta ahora ha evitado coaliciones con sectores de la izquierda.

Posición ideológica: ¿Centro o centroderecha?

Alianza para el Progreso ha tratado de mantener una postura ideológica de centro, buscando atraer tanto a votantes de derecha como a los de izquierda moderada. Sin embargo, los analistas políticos suelen clasificar al partido como centroderechista, debido a sus propuestas económicas liberales, su enfoque conservador en temas sociales y su discurso orientado a fortalecer el mercado y la iniciativa privada. Este enfoque ha sido particularmente evidente en la gestión regional de Acuña, que ha priorizado la inversión privada como motor del desarrollo.

Aunque el partido promueve una agenda de modernización económica y la reducción del Estado en algunos sectores, también mantiene un discurso que busca conservar ciertos valores tradicionales, lo que le ha permitido conectar con un electorado diverso.

En los últimos años, APP ha enfrentado algunos desafíos internos. En particular, ha sido objeto de críticas por la falta de renovación de sus cuadros políticos y por la influencia predominante de César Acuña. A pesar de las tensiones, el partido ha trabajado en fortalecer su estructura organizativa, incorporando nuevos rostros y perfiles, como Luis Valdez, quien se ha desempeñado como secretario general.

Asimismo destacan Salvador Heresi, exministro de Justicia y expresidente del Congreso, quien ha sido clave en la proyección nacional del partido, y Manuel Masías, exalcalde de Trujillo, con gran influencia en el norte del país. También se ha sumado Esdras Medina Minaya, exalcalde de San Martín, quien aporta su experiencia en la región amazónica, y Alejandro Muñante Barrios, excongresista, que ha reforzado la presencia del partido en Lima y otras áreas urbanas.

Al mismo tiempo, APP ha tenido que lidiar con los escándalos que afectan a la política peruana en general, incluido el vínculo con casos de corrupción y la controversia que involucra a algunos de sus exintegrantes. Estos temas han generado un cuestionamiento público sobre la transparencia y ética de la dirigencia.

Propuestas en salud, educación y seguridad

En salud, APP propone reforzar el sistema de salud pública, particularmente en regiones alejadas de la capital. Han defendido una mayor inversión en infraestructura sanitaria y una modernización de EsSalud. Además, se enfocan en garantizar el acceso a servicios médicos de calidad para las poblaciones más vulnerables.

Mientras en educación, el partido ha sido históricamente defensora de una mayor inversión en educación, tanto en infraestructura como en capacitación docente. También promueve una educación accesible y de calidad, con énfasis en la formación técnica y tecnológica, que permita a los jóvenes integrarse rápidamente al mercado laboral.

En cuanto a seguridad, APP ha planteado una reforma integral de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de mejorar la lucha contra la delincuencia organizada y el crimen en las ciudades. Además, buscan implementar una política más estricta en el control de armas y mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales.