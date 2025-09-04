El sujeto fue capturado cuando estaba esperando a la menor para llevársela a un descampado. Foto: Composición LR/ATV

El acusado, identificado como José Luis Inga Chamba (28), fue retenido por las autoridades de Ventanilla por presunto acoso a una menor de 10 años. A través de mensajes por WhatsApp, el sujeto intentó captar a la niña haciéndose pasar por un joven de 18 años. Incluso, la citó a en las afueras del distrito Mi Perú, en donde la esperaba en un auto con lunas polarizadas.

Tras ser intervenido, los chats de WhatsApp evidenciaron las acusaciones en su contra. Por ello, será trasladado a la DEPINCRI de Ventanilla, en donde la fiscal a cargo del caso determinará la sanción para este hombre. "Hemos tenido que mantenernos con un temperamento frío para poder hacerle seguimiento a este señor porque su mamá tuvo el celular de mi hija haciéndose pasar por ella", sostuvo el padre de la menor para ATV Noticias.

Presunto pedófilo finge ser menor para acosar a niña de 10 años

De acuerdo con el testimonio de los padres de familia, el hombre acusado es el padrastro de uno de sus compañeros de aula, quien la contactó vía WhatsApp para pedirle fotos y encontrarse en un descampado en las afueras de Mi Perú.

Al respecto, la madre de la niña se mostró indignada, ya que el presunto pedófilo asistía a las reuniones de padres de familia en la escuela, en donde empezó a contactar a la víctima. Cabe resaltar que los demás padres de familia ya fueron informados sobre el sujeto a fin de tomar las medidas preventivas con sus hijos.

Los padres señalan que el acusado obtuvo el número de celular de la niña a través de su hijastro. "Él mismo ha confesado cómo contactó a mi hija, la conoce. Ha sacado su teléfono de mi hija a través del teléfono del niño. Prácticamente, lo ha utilizado para llegar al teléfono de mi hija", sostuvo la madre.

Capturan al agresor luego de 3 días de seguimiento

La menor agraviada fue quien dio aviso a sus padres de los mensajes que estaba recibiendo. Por ello, hicieron un seguimiento al presunto pedófilo para capturarlo en compañía de efectivos policiales del distrito. Luego de tres días, se hicieron pasar por la menor y llegaron al punto de encuentro en donde intervinieron al acusado y mostraron los chats de WhatsApp.

"Pedimos al alcalde del distrito que nos apoye y que esto se resuelva. Que este sujeto no vuelva a salir a la calle, es un peligro para los niños. Nosotros, como padres, estamos frustrados y sentimos ganas de actuar y explotar. Confiamos en que las autoridades nos van a dar su respaldo", precisó el padre de familia.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

