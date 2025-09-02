Tres homicidios en las últimas 24 horas

La violencia no da tregua. En las últimas 24 horas, se han registrado tres nuevos homicidios en Lima y Callao, confirmando el alarmante aumento del crimen en el país. Entre las víctimas se encuentra un funcionario de la embajada de Indonesia en Perú, asesinado a balazos frente a su vivienda en el distrito de Lince.

Con estos casos, el número de homicidios en lo que va del año asciende a 5.177, según el registro diario que realiza La República. Las autoridades aún no logran contener la creciente ola de violencia que golpea a distintos puntos de la capital y el primer puerto.

Puedes ver: Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Lince: asesinan a funcionario de Indonesia

Un crimen con repercusiones internacionales sacudió la noche del lunes al distrito de Lince. Leonardo Zetro Purba, funcionario de la embajada de Indonesia en Perú, fue asesinado a balazos cuando llegaba a su residencia ubicada en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo. El extranjero, de 40 años, se desplazaba en bicicleta y fue interceptado por sicarios frente a la puerta de su edificio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque: dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima, y uno de ellos descendió para dispararle varias veces en la cabeza, sin mediar palabra. En las imágenes también aparece un tercer individuo, cuya participación en el crimen es materia de investigación. La esposa de la víctima presenció la escena desde el hall del edificio, en completo estado de shock.

La Policía Nacional desplegó un operativo cerco en Lima para dar con los responsables. Aunque aún no se determina el móvil del asesinato, las autoridades manejan diversas hipótesis. Según trascendió, el funcionario no había recibido amenazas ni tenía conflictos. Había llegado al país en abril junto a su familia.

El gobierno de Indonesia expresó su profundo pesar por la muerte de su ciudadano y pidió a las autoridades peruanas esclarecer el caso con celeridad. También solicitó asistencia para la repatriación del cuerpo, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ofreció su colaboración en las investigaciones.

Puedes ver: Siete homicidios en las últimas 24 horas

Joven es acribillado al salir de reunión con amigos

La violencia sigue cobrando víctimas en la capital. Esta vez, un joven identificado como Joel Montoya Gómez, de 25 años, fue acribillado en un pasaje de la unidad vecinal Mirones, en el Cercado de Lima, tras salir de una reunión con amigos. Según testigos, la víctima se encontraba esperando a sus compañeros para ir a jugar fútbol cuando fue sorprendido por tres sujetos armados.

Los atacantes, presuntos sicarios, dispararon múltiples veces sin mediar palabra y huyeron. Vecinos alarmados salieron a la calle tras escuchar las detonaciones, pero ya era tarde. Amigos y familiares intentaron auxiliar a Montoya Gómez y lo trasladaron de emergencia al hospital Arzobispo Loayza, donde los médicos solo pudieron certificar su muerte.

Fuentes policiales informaron que el joven ya había sido víctima de un ataque armado hace tres años, en el que resultó herido. La División de Homicidios de la PNP ya inició las investigaciones correspondientes.

Una vecina, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, relató que el joven estaba tranquilo esperando a sus amigos para un partido. “Se habían puesto de acuerdo para jugar pelota. Estaba esperando a los chicos y ahí lo han atacado. Jovencito el chico”, lamentó. Mientras tanto, el vecindario permanece consternado por este nuevo hecho de sangre.

Callao: ultiman a mujer cerca de central de videovigilancia

Una mujer fue asesinada a balazos frente a una central de videovigilancia en el Callao, en un hecho que ha generado indignación entre vecinos y familiares. Según testigos, la víctima fue interceptada por un desconocido que le disparó en al menos tres ocasiones, causándole heridas mortales. El ataque ocurrió en plena vía pública, a pocos metros de una caseta de Serenazgo.

“Cuando salí, escuché los disparos y vi a mi hermana tirada. La reconocí por su ropa. Tenía un impacto en la espalda, uno en el dedo y otro que solo la rozó”, relató un familiar entre lágrimas. Denunció además la falta de seguridad en la zona, pese a la presencia de cámaras y vigilancia municipal. “Ya no hay seguridad. Ahora es tierra de nadie”, lamentó.

Vecinos también manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia y exigieron mayor presencia policial. Señalaron que el crimen evidencia la vulnerabilidad en la que viven, incluso en zonas supuestamente vigiladas. Las autoridades aún no han identificado al autor del ataque ni el posible móvil del homicidio.