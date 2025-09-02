HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón
Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     
Sociedad

Tres homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 1 de setiembre iban 5.174 crímenes, a los cuales se suman tres víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.177.


Crímenes ocurrieron en Lima y Callao.
Crímenes ocurrieron en Lima y Callao. | Fuente: Thalia Gutierrez / La República. | Créditos: composición LR / Francisco Erazo.

La violencia no da tregua. En las últimas 24 horas, se han registrado tres nuevos homicidios en Lima y Callao, confirmando el alarmante aumento del crimen en el país. Entre las víctimas se encuentra un funcionario de la embajada de Indonesia en Perú, asesinado a balazos frente a su vivienda en el distrito de Lince.

Con estos casos, el número de homicidios en lo que va del año asciende a 5.177, según el registro diario que realiza La República. Las autoridades aún no logran contener la creciente ola de violencia que golpea a distintos puntos de la capital y el primer puerto.

Puedes ver: Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

lr.pe

Lince: asesinan a funcionario de Indonesia

Un crimen con repercusiones internacionales sacudió la noche del lunes al distrito de Lince. Leonardo Zetro Purba, funcionario de la embajada de Indonesia en Perú, fue asesinado a balazos cuando llegaba a su residencia ubicada en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo. El extranjero, de 40 años, se desplazaba en bicicleta y fue interceptado por sicarios frente a la puerta de su edificio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque: dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima, y uno de ellos descendió para dispararle varias veces en la cabeza, sin mediar palabra. En las imágenes también aparece un tercer individuo, cuya participación en el crimen es materia de investigación. La esposa de la víctima presenció la escena desde el hall del edificio, en completo estado de shock.

La Policía Nacional desplegó un operativo cerco en Lima para dar con los responsables. Aunque aún no se determina el móvil del asesinato, las autoridades manejan diversas hipótesis. Según trascendió, el funcionario no había recibido amenazas ni tenía conflictos. Había llegado al país en abril junto a su familia.

El gobierno de Indonesia expresó su profundo pesar por la muerte de su ciudadano y pidió a las autoridades peruanas esclarecer el caso con celeridad. También solicitó asistencia para la repatriación del cuerpo, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ofreció su colaboración en las investigaciones.

Puedes ver: Siete homicidios en las últimas 24 horas

lr.pe

Joven es acribillado al salir de reunión con amigos

La violencia sigue cobrando víctimas en la capital. Esta vez, un joven identificado como Joel Montoya Gómez, de 25 años, fue acribillado en un pasaje de la unidad vecinal Mirones, en el Cercado de Lima, tras salir de una reunión con amigos. Según testigos, la víctima se encontraba esperando a sus compañeros para ir a jugar fútbol cuando fue sorprendido por tres sujetos armados.

Los atacantes, presuntos sicarios, dispararon múltiples veces sin mediar palabra y huyeron. Vecinos alarmados salieron a la calle tras escuchar las detonaciones, pero ya era tarde. Amigos y familiares intentaron auxiliar a Montoya Gómez y lo trasladaron de emergencia al hospital Arzobispo Loayza, donde los médicos solo pudieron certificar su muerte.

Fuentes policiales informaron que el joven ya había sido víctima de un ataque armado hace tres años, en el que resultó herido. La División de Homicidios de la PNP ya inició las investigaciones correspondientes.

Una vecina, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, relató que el joven estaba tranquilo esperando a sus amigos para un partido. “Se habían puesto de acuerdo para jugar pelota. Estaba esperando a los chicos y ahí lo han atacado. Jovencito el chico”, lamentó. Mientras tanto, el vecindario permanece consternado por este nuevo hecho de sangre.

Puedes ver: Cajamarca: Trasladan a Challapalca a 15 presos de alta peligrosidad por motín y toma de rehenes

lr.pe

Callao: ultiman a mujer cerca de central de videovigilancia

Una mujer fue asesinada a balazos frente a una central de videovigilancia en el Callao, en un hecho que ha generado indignación entre vecinos y familiares. Según testigos, la víctima fue interceptada por un desconocido que le disparó en al menos tres ocasiones, causándole heridas mortales. El ataque ocurrió en plena vía pública, a pocos metros de una caseta de Serenazgo.

“Cuando salí, escuché los disparos y vi a mi hermana tirada. La reconocí por su ropa. Tenía un impacto en la espalda, uno en el dedo y otro que solo la rozó”, relató un familiar entre lágrimas. Denunció además la falta de seguridad en la zona, pese a la presencia de cámaras y vigilancia municipal. “Ya no hay seguridad. Ahora es tierra de nadie”, lamentó.

Vecinos también manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia y exigieron mayor presencia policial. Señalaron que el crimen evidencia la vulnerabilidad en la que viven, incluso en zonas supuestamente vigiladas. Las autoridades aún no han identificado al autor del ataque ni el posible móvil del homicidio.

Notas relacionadas
Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

LEER MÁS
Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

LEER MÁS
Cajamarca: Trasladan a Challapalca a 15 presos de alta peligrosidad por motín y toma de rehenes

Cajamarca: Trasladan a Challapalca a 15 presos de alta peligrosidad por motín y toma de rehenes

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

LEER MÁS
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 2 de septiembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 2 de septiembre, según IGP?

LEER MÁS
Peruana con Green Card vencida viajó a Perú por cumpleaños de su mamá y regresó con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

Peruana con Green Card vencida viajó a Perú por cumpleaños de su mamá y regresó con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Sociedad

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir de hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota