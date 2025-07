El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que denunciará al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por presunta difamación. La acusación se debe a que el burgomaestre aseguró públicamente que se ha reunido con el titular del MTC, César Sandoval, hasta en tres ocasiones antes de que este asuma como ministro, hecho señalado como falso por el miembro del Gabinete.

La denuncia será presentada el próximo miércoles 30 de julio, según una nota de prensa del MTC.

Esta situación ya había sido alertada con anterioridad por el ministro Sandoval, quien se defendió de las palabras de López Aliaga, a quien tildó de "mitómano". “No me he reunido, no lo he visto a Rafael López en ningún sitio. No lo he conocido personalmente hasta después de ser designado ministro… Lo voy a querellar”, dijo a RPP.

Asimismo, resaltó que con ello se estaría indicando que él habría ingresado al MTC por recomendación y no por mérito propio.

“Dijo ‘me equivoqué porque vino a verme para ser ministro de Estado’. ¿Quién es el Señor? ¿Acaso él propone y sugiere ante la Presidencia de la República para que pueda colocar a ministros, designar funcionarios públicos? Yo, como dije el día de ayer, voy a actuar legalmente y ahorita mismo me encuentro en el Ministerio y estoy convocando a mis asesores legales. […] [Dina Boluarte y el premier Eduardo Arana] Van a tener que pronunciarse porque ha calumniado a la presidenta al decir que él propone a ministros de Estado”, resaltó.

RLA anuncia que no se rectificará

La confirmación de denuncia se da luego de que López Aliaga presentara una carta notarial contra Sandoval, donde señala que no se rectificará de sus declaraciones relacionadas con las reuniones previas que mantuvieron antes de la llegada de los trenes de Caltrain. Según López Aliaga, en dichas ocasiones, Sandoval se acercó a él buscando el respaldo de su partido político Renovación Popular.

"Las visitas que hice referencia en mi declaración del 23 de julio de 2025 corresponden a dos ocasiones en que usted acudió personalmente a mi oficina privada (...) con la finalidad de solicitar respaldo político para ser considerado como candidato a un alto cargo público (...) en el marco de un eventual gobierno del Partido Renovación Popular", se lee.

A través de su cuenta de X, López Aliaga calificó de "difamador e incapaz" a Sandoval y de representar "la cuota de Acuña" para mantener a la presidenta Dina Boluarte en el cargo.

El alcalde señaló que sus palabras solo narraron "hechos concretos y verificables" que no vulneran el derecho al honor y están respaldadas "en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y derecho a la crítica a quienes ejercen o han ejercido funciones públicas".